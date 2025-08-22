Δήμος Ρεθύμνης:Οι ημέρες και οι τόποι τέλεσης των πολιτικών γάμων

Με απόφαση του Δημάρχου Γιώργη Χ. Μαρινάκη καθορίσθηκαν οι ημέρες και οι τόποι τέλεσης των πολιτικών γάμων ως εξής:

 Πολιτικοί γάμοι θα τελούνται τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα από τις 09:00 έως τις 21:00

 Δεν θα τελούνται πολιτικοί γάμοι κατά τις επίσημες αργίες του έτους (θρησκευτικές, εθνικές και τοπικές), όταν όλες οι Υπηρεσίες Δημοσίου Τομέα και Δήμων είναι κλειστές και άρα δεν λειτουργούν.

 Συγκεκριμένα δεν θα τελούνται πολιτικοί γάμοι στις εξής ημερομηνίες κάθε έτους: 1/1, 6/1, Απόκριες, Καθαρά Δευτέρα, 25/3, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα Πάσχα (Διακαινησίμου), 1/5, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 15/8, 28/10, 8/11, 4/12, 25/12 και 26/12.

 Στο εξής οι πολιτικοί γάμοι θα τελούνται, στους παρακάτω χώρους των ορίων του Δήμου Ρεθύμνης κατά τις ημέρες και ώρες που ορίστηκαν παραπάνω:

• Στο Κεντρικό Δημαρχείο του Ρεθύμνου, επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80

• Στα Δημαρχεία των πρώην Δ.Ε. Αρκαδίου (Άδελε), Νικηφόρου Φωκά (Αθάνατος) και Λαππαίων (Επισκοπή)

• Στα κτίρια που αποτελούν περιουσία του Δήμου Ρεθύμνης και βρίσκονται στα όρια του Δήμου (π.χ. πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθήκες κ.λπ.)

• Στο χώρο του Φρουρίου της Φορτέτζας

• Στην αίθουσα του Αγίου Λαζάρου

• Στον Πύργο του Μαρουλά, ο οποίος αποτελεί περιουσία του Δήμου Ρεθύμνης.

• Σε άλλους δημοτικούς χώρους του Δήμου Ρεθύμνης και των Δημοτικών Ενοτήτων (Ρεθύμνης, Αρκαδίου, Νικ. Φωκά και Λαππαίων).

 Η απόφαση ισχύει από τις 21/08/2025 και μέχρι την αντικατάστασή της με νεότερη απόφαση.