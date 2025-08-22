Δήμος Ρεθύμνης:Οι ημέρες και οι τόποι τέλεσης των πολιτικών γάμων

Με απόφαση του Δημάρχου Γιώργη Χ. Μαρινάκη καθορίσθηκαν οι ημέρες και οι τόποι τέλεσης των πολιτικών γάμων ως εξής:
Πολιτικοί γάμοι θα τελούνται τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα από τις 09:00 έως τις 21:00
Δεν θα τελούνται πολιτικοί γάμοι κατά τις επίσημες αργίες του έτους (θρησκευτικές, εθνικές και τοπικές), όταν όλες οι Υπηρεσίες Δημοσίου Τομέα και Δήμων είναι κλειστές και άρα δεν λειτουργούν.
Συγκεκριμένα δεν θα τελούνται πολιτικοί γάμοι στις εξής ημερομηνίες κάθε έτους: 1/1, 6/1, Απόκριες, Καθαρά Δευτέρα, 25/3, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα Πάσχα (Διακαινησίμου), 1/5, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 15/8, 28/10, 8/11, 4/12, 25/12 και 26/12.
Στο εξής οι πολιτικοί γάμοι θα τελούνται, στους παρακάτω χώρους των ορίων του Δήμου Ρεθύμνης κατά τις ημέρες και ώρες που ορίστηκαν παραπάνω:
• Στο Κεντρικό Δημαρχείο του Ρεθύμνου, επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80
• Στα Δημαρχεία των πρώην Δ.Ε. Αρκαδίου (Άδελε), Νικηφόρου Φωκά (Αθάνατος) και Λαππαίων (Επισκοπή)
• Στα κτίρια που αποτελούν περιουσία του Δήμου Ρεθύμνης και βρίσκονται στα όρια του Δήμου (π.χ. πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθήκες κ.λπ.)
• Στο χώρο του Φρουρίου της Φορτέτζας
• Στην αίθουσα του Αγίου Λαζάρου
• Στον Πύργο του Μαρουλά, ο οποίος αποτελεί περιουσία του Δήμου Ρεθύμνης.
• Σε άλλους δημοτικούς χώρους του Δήμου Ρεθύμνης και των Δημοτικών Ενοτήτων (Ρεθύμνης, Αρκαδίου, Νικ. Φωκά και Λαππαίων).
Η απόφαση ισχύει από τις 21/08/2025 και μέχρι την αντικατάστασή της με νεότερη απόφαση.