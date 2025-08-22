ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Συγχαρητήρια δήλωση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαρίας Λιονή για τη διάκριση του Νίκου Καραβάνου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης U20

Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, με αφορμή τη σπουδαία διάκριση του Ρεθυμνιώτη αθλητή Νίκου Καραβάνου, ο οποίος κατέκτησε την 7η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης U20 που διεξήχθη στο Σάμοκοβ της Βουλγαρίας, προέβη στην ακόλουθη συγχαρητήρια δήλωση:

«Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Νίκο Καραβάνο για τη σημαντική επιτυχία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης U20. Η κατάκτηση της 7ης θέσης σε μια διοργάνωση τόσο υψηλού επιπέδου αποτελεί σπουδαία διάκριση όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για την ελληνική πάλη και τον αθλητισμό του Ρεθύμνου.

Η επιτυχία αυτή αντανακλά το ταλέντο, τη σκληρή δουλειά, την επιμονή και την αγωνιστικότητα του Νίκου, αλλά και την ουσιαστική συμβολή των προπονητών και της οικογένειάς του, που τον στηρίζουν σε κάθε του βήμα.
Ο Νίκος Καραβάνος αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά αθλητών του τόπου μας, αποδεικνύοντας πως με συνέπεια και αφοσίωση μπορεί κανείς να σταθεί επάξια σε διεθνές επίπεδο.

Ως Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, αισθανόμαστε υπερήφανοι για τις επιτυχίες των νέων μας, που προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο τον τόπο μας και αποτελούν ζωντανό παράδειγμα αθλητικού ήθους και υψηλών στόχων.
Εύχομαι στον Νίκο υγεία, δύναμη και ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον.»

