Ορκωμοσία νέου υπαλλήλου της Π.Ε. Ρεθύμνου

Σήμερα, Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο η τελετή ορκωμοσίας του νέου υπαλλήλου της Περιφέρειας Κρήτης, Βασσάλου Γεράσιμου του Μιχαήλ, ο οποίος διορίστηκε στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, ο οποίος καλωσόρισε τον νέο υπάλληλο και του ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία και επιτυχία στα καθήκοντά του. Ο νέος μόνιμος υπάλληλος θα υπηρετεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, ενισχύοντας το έργο των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και την εξυπηρέτηση των πολιτών.