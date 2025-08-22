ΚΡΗΤΗ

Ορκωμοσία νέου υπαλλήλου της Π.Ε. Ρεθύμνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο η τελετή ορκωμοσίας του νέου υπαλλήλου της Περιφέρειας Κρήτης, Βασσάλου Γεράσιμου του Μιχαήλ, ο οποίος διορίστηκε στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, ο οποίος καλωσόρισε τον νέο υπάλληλο και του ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία και επιτυχία στα καθήκοντά του. Ο νέος μόνιμος υπάλληλος θα υπηρετεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, ενισχύοντας το έργο των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

placeholder text
placeholder text

Xανιά : «ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ» Ο Λυρικός Μίκης Θεοδωράκης -“100 χρόνια από τη γέννησή του” – από την Κίνα στην Ελλάδα
Συγχαρητήρια δήλωση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαρίας Λιονή για τη διάκριση του Νίκου Καραβάνου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης U20
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
