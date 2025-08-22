Xανιά : «ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ» Ο Λυρικός Μίκης Θεοδωράκης -“100 χρόνια από τη γέννησή του” – από την Κίνα στην Ελλάδα

«ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ» Ο Λυρικός Μίκης Θεοδωράκης -“100 χρόνια από τη γέννησή του” – από την Κίνα στην Ελλάδα, Μαρία Παπαγεωργίου & Τάνια Τσανακλίδου: Την 1η Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

Η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Χανίων και ο Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, υποδέχονται στα Χανιά, στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2025», τις δυο μεγάλες δημιουργούς τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 21:00, στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.

Μετά από τρεις, εξαιρετικά επιτυχημένες, παραστάσεις στην Κίνα – Πεκίνο, Σαγκάη & Τσονγκίνγκ- η Μουσική περιοδεία, αφιερωμένη στον Κορυφαίο Έλληνα Συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, συνεχίζεται στην Ελλάδα, με μια σειρά από παραστάσεις σε σημαντικούς τόπους της ζωής του.

Η περιοδεία αποτελεί φόρο τιμής στον Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του φέτος, ταξιδεύοντας σε μέρη που συνδέονται με το έργο του, καθώς και την πολιτική και καλλιτεχνική του ζωή.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία (αριθμημένες θέσεις), τα οποία θα διανέμονται από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025:

Πνευματικό Κέντρο Χανίων, ώρες 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Μεγάλο Αρσενάλι, Ενετικό Λιμάνι Χανίων, ώρες 9.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Η παράσταση:

Το 2017, 4 χρόνια πριν από το θάνατό του, ο Μίκης Θεοδωράκης πραγματοποιεί την τελευταία ανάθεση έργου του στην τραγουδοποιό Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία δισκογραφεί, σε δεύτερη ανάγνωση, εμβληματικά τραγούδια της λυρικής πλευράς του Μίκη Θεοδωράκη, «Αλληλογραφία».

Η σπουδαία ερμηνεύτρια Τάνια Τσανακλίδου γεφυρώνει μέσα από τη φωνή της την Ελλάδα των μεγάλων ποιητών με τον σπαραγμό των εξόριστων και το γαλάζιο των θαλασσών, δημιουργώντας μαζί με την Μαρία Παπαγεωργίου έναν κύκλο τραγουδιών που αντηχούν ως μια παγκόσμια ιαχή, πέραν της ελληνικής γλώσσας , μέσα από τις βαθιά ενστικτώδεις μελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος υπήρξε, «υπάρχει» και θα «υπάρχει» Παγκόσμιος Επαναστάτης και Οραματιστής ενός ελεύθερου και ισότιμου κόσμου.

Τρεις γενιές ενώνονται κάτω από την καλλιτεχνική ιστορία της αξεπέραστης προσωπικότητας του Μίκη Θεοδωράκη , που έβαλε μέσα από το λαϊκό του φίλτρο τους ποιητές μέσα στα σπίτια του φτωχού λαού, συσπείρωσε επί δεκαετίες ένα έθνος ετοιμόρροπο από δικτατορίες και κράτησε ψηλά το ελληνικό πολιτισμικό κριτήριο, διαμορφώνοντάς το ουσιαστικά μέσα από το πολυσχιδές παγκόσμιο έργο του.

Στο πρώτο μέρος της μουσικής παράστασης, παρουσιάζεται ο δίσκος «Αλληλογραφία», ο οποίος περιλαμβάνει τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε νέα ενορχήστρωση της Μαρίας Παπαγεωργίου. Κατά τη διάρκεια της δημιουργικής συνεργασίας τους, οι δυο καλλιτέχνες αντάλλασσαν ηλεκτρονικά μηνύματα που περιείχαν σημειώσεις, απόψεις και

πληροφορίες για την πρόοδο του έργου, γεγονός που ενέπνευσε τον τίτλο του δίσκου. Αποσπάσματα αυτής της αλληλογραφίας ενσωματώνονται στο πρώτο μέρος της παράστασης, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Στο δεύτερο μέρος, μέσα από τραγούδια και αφηγηματικά κείμενα, γίνεται τιμητική αναφορά στους δύο Έλληνες Νομπελίστες ποιητές, Γιώργο Σεφέρη και Οδυσσέα Ελύτη, των οποίων οι στίχοι ενέπνευσαν μερικές από τις πιο συγκλονιστικές συνθέσεις του Θεοδωράκη. Η παράσταση κορυφώνεται με διεθνώς αναγνωρισμένα τραγούδια από το ρεπερτόριο του συνθέτη, υμνώντας την παγκόσμια απήχηση του Ελληνικού Πολιτισμού.

Συντελεστές :

Τάνια Τσανακλίδου | τραγούδι

Μαρία Παπαγεωργίου | τραγούδι, ηλεκτρική και κλασσική κιθάρα

Μιχάλης Βρέττας | βιολί

Σοφία Ευκλείδου | τσέλο

Κώστας Νικολόπουλος | ηλεκτρική κιθάρα

Γιώργος Θεοδωρόπουλος | synths , bass

Θάνος Μιχαηλίδης | τύμπανα

Παντελής Θεολογίτης| μπουζουκι

Ηχοληψία | Μαρία Κοζάρη

Σχεδιασμός Φώτων | Περικλής Μαθιέλλης

Διασκευές | Μαρία Παπαγεωργίου

Ενορχηστρώσεις | Ευριπίδης Ζεμενίδης

Παραγωγή: Music Path Productions