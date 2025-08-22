Ηράκλειο:Δύο άτομα είχαν στην κατοχή τους πάνω από ένα κιλό κάνναβη και χιλιάδες ναρκωτικά δισκία

Συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν πάνω από -1.200- γραμμάρια κάνναβης

-3.733- ναρκωτικά δισκία και ζυγαριά ακριβείας

Συνελήφθησαν χθες (21.08.2025) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου, δύο -2- αλλοδαποί ηλικίας 38 και 31 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων που περιήλθαν στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από τους δύο αλλοδαπούς, από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών αφού εντοπίστηκαν πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους ίδιους και έρευνες στις οικίες τους.

Κατά την διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -1- κιλό και -276- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• -3.733- ναρκωτικά δισκία,

• ζυγαριά ακρίβειας και

• -2- κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.