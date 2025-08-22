ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Εξιχνιάσθηκαν -4- περιπτώσεις κλοπών από οικίες στο Ηράκλειο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αφαίρεσε χρήματα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα συνολικής αξίας 7.000 ευρώ

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση -4- περιπτώσεων κλοπών σε οικίες και την ταυτοποίηση 59χρονης αλλοδαπής σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Ειδικότερα όπως προέκυψε από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων η 59χρονη κατά το χρονικό διάστημα από το 2021 έως την 06.08.2025 εργαζόμενη ως οικιακή βοηθός σε τέσσερις οικίες αφαίρεσε συνολικά είδη ένδυσης, είδη οικιακής χρήσης και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ και το ποσό των 3.000 ευρώ.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία της, βρέθηκε πλήθος κοσμημάτων, μέρος των οποίων αναγνωρίστηκε και αποδόθηκε στους παθόντες.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Xανιά : «ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ» Ο Λυρικός Μίκης Θεοδωράκης...

0
«ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ» Ο Λυρικός Μίκης Θεοδωράκης -"100 χρόνια από τη...

Ηράκλειο:Δύο άτομα είχαν στην κατοχή τους πάνω...

0
Συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
