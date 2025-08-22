ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό και τραυματίες – Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους και εγκλωβίστηκε ένα άτομο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε ως απολογισμό ένα άτομο να εγκλωβιστεί στα συντρίμμια, σημειώθηκε τα ξημερώματα επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του Μπαλί Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στη 01:00 όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με μεγάλη σφοδρότητα.

Επί τόπου βρέθηκε η πυροσβεστική η οποία προχώρησε στον απεγκλωβισμό ενός ατόμου και συγκεκριμένα ενός νεαρού αλλοδαπού και στη συνέχεια παραδόθηκε τραυματισμένος στο ΕΚΑΒ, ενώ τα ασθενοφόρα παρέλαβαν κι άλλους τραυματίες τους οποίους και μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το τμήμα τροχαίας του ΒΟΑΚ.

Πηγή: ekriti.gr

