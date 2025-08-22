Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Οι Ρίζες της Πορτοκαλιάς, 30 και 31 Αυγούστου, Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός

Οι Ρίζες της Πορτοκαλιάς

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

30 & 31 Αυγούστου

Στο πλαίσιο του προγράμματος 2025 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού “Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός”

Η μουσική παράσταση ‘Οι Ρίζες της Πορτοκαλιάς’ αναζωπυρώνει ως καλλιτεχνική τελετουργία, τη γυναικεία εμπειρία ως φορέα μνήμης, αντοχής και δημιουργίας. Μέσα από συνδυασμό παραδοσιακής και ηλεκτρονικής μουσικής, ζωντανής ερμηνείας, οπτικοακουστικών μέσων και θεάτρου σκιών, ανασυντίθεται ένας οπτικοακουστικός ιστός ιστοριών γυναικών – εκείνων που επέζησαν – μετατρέποντας τη σιωπή σε φωνή και το βιωματικό αφήγημα σε συλλογική ανάμνηση. Η γυναικεία μορφή δεν λειτουργεί μόνο ως σύμβολο αλλά ως ενεργό υποκείμενο που επανεπινοεί την παράδοση.

Εμπνευσμένη από το έργο του Χρυσόστομου Τσαπραΐλη “Γυναίκες που επιστρέφουν” και τα χαρακτικά του Φώτη Βάρθη, η παράσταση μετατρέπει την ατομική εμπειρία σε συλλογικό αφήγημα διεκδικώντας εκ νέου τον χώρο της γυναίκας στην ιστορία και την τέχνη, όχι ως σκιώδη ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή πνοή που κινεί το μέλλον, μεταμορφώνοντας τη σιωπή σε φωνή και το βίωμα σε πράξη.

Την εβδομάδα της παράστασης, στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου θα φιλοξενηθεί έκθεση χαρακτικών του Φώτη Βάρθη, προς ανάδειξη των εννέα έργων που στάθηκαν αφορμή για την έμπνευση του βιβλίου του Χρυσόστομου Τσαπραΐλη και κατ’ επέκταση της παράστασης. Η έκθεση συνδιαλέγεται με την παράσταση και ενισχύει οπτικά τη μνήμη και τη συλλογική αναφορά, περιπλέκοντας το καλλιτεχνικό αφήγημα σε πολλαπλά επίπεδα εμπειρίας και ανάγνωσης.

Για θεατές που έχουν πρόβλημα με την έντονη δέσμη φωτός, ενημερώνουμε ότι στην παράσταση γίνεται χρήση στροβοσκοπικών φωτισμών (strobe lights).

Σημείωμα του Χρυσόστομου Τσαπραΐλη για το κείμενο και το φετινό θέμα του ΟΗΕΕΠ «Η πρόσληψη του παρελθόντος- Η σήμερον ως αύριον και ως χθες (Ανδρέας Εμπειρίκος)» :

‘Για να προκύψουν ‘Οι Ρίζες της Πορτοκαλιάς’ από τις ‘Γυναίκες που επιστρέφουν’ χρειάστηκε να γίνει μια απόσταξη του βιβλίου ώστε να αναδυθούν οι βασικές έννοιες που θεμελιώνουν τις σελίδες του: ο γυναικείος πόνος στις διάφορες εκφάνσεις του, ιδίως όπως αυτές εμφανίζονται στην παράδοση· η τόσο πολύπλοκη και γεμάτη εντάσεις σχέση που έχουμε με το σώμα μας·

οι ρόλοι που καλείται να υιοθετήσει στη ζωή της μια γυναίκα, συχνά ενάντια στη θέλησή της, καθώς και το δίκτυο σχέσεων που εκπορεύεται από αυτούς· ο εύπλαστος και φευγαλέος μυθολογικός χωροχρόνος ως αφηγηματικό τερέν.

Συνάμα αρθρώθηκαν οι δύο άξονες πάνω στους οποίους δομήθηκε το κείμενο της παράστασης: από τη μία το δίπολο μνήμη-λησμονιά, που αποτελούν βασικό τρόπο της αντίληψης που έχουμε για το πέρασμα του χρόνου, και από την άλλη τα διάφορα στάδια της γυναικείας ζωής, με έμφαση σε διαχρονικά βιώματα που υπερβαίνουν την παράδοση και αγγίζουν άτομα κάθε εποχής.

Η γραφή, με την καθοδήγηση ολόκληρης της ομάδας, προσαρμόστηκε στη θεατρική μορφή του έργου, με αποτέλεσμα να δοθεί χώρος σε μη κειμενικά μέσα, όπως η μουσική, η σκηνική παρουσία και το παιχνίδι του φωτός και των σκιών, με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας τελετουργικής εμπειρίας γύρω από τη γυναικεία ύπαρξη’.

Συντελεστές:

Συγγραφέας πρωτότυπου κειμένου, δραματουργική προσαρμογή: Χρυσόστομος Τσαπραΐλης

Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιώργος Γούσης

Ερμηνεία, Δραματουργία, Μουσική σύνθεση: Χρυσιάννα Καραμέρη, Νίνα Τουμαζάτου, Μαρία Σίμογλου, Φωτεινή Τρυφεροπούλου

Θέατρο σκιών: Νικόλας Τζιβελέκης

Χαρακτικά: Φώτης Βάρθης

Σχεδιασμός Έκθεσης: Δημήτρης Μοδόπουλος

Φωτογράφος/ background Βίντεο: Τζένη Αναγνωστοπούλου (Jenny Gavra)

Ηχοληψία: Μάρκος Πινακουλάκης

Οργάνωση και Επικοινωνία Παραγωγής: Κωνσταντίνα Καραμέρη

ΑΜΚΕ: ‘ΟμήΓυρη’, Διεθνές Κέντρο Επιστημών, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης

Χώρος & Ωράριο:

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Ημέρες: 30 και 31 Αυγούστου 2025

Ώρα Έναρξης: 21:15

Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

Πληροφορίες & προκρατήσεις: www.allofgreeceoneculture.gr

