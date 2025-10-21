Χανιά:Εορτασμός της Εθνικής Επετείου «28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν στα Χανιά, εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με το παρακάτω περιληπτικό πρόγραμμα, και παρακαλούμε να παραστείτε σε αυτές:

Α΄ Γ Ε Ν Ι Κ Α

1. Από την 8η πρωινή της 27ης μέχρι και τη δύση του ηλίου της 28ς Οκτωβρίου, ορίζεται γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων, Δημοτικών καταστημάτων και των καταστημάτων ΝΠΔΔ και ΙΔ και των πλοίων που ναυλοχούν στα λιμάνια Σούδας και Χανίων.

2. Φωταγώγηση όλων των Δημοσίων, Δημοτικών Καταστημάτων, των Καταστημάτων ΝΠΔΔ και των τραπεζών, τις βραδινές ώρες της 27ης έως και της 28ης Οκτωβρίου και των σκαφών του Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι της Σούδας.

Β΄ Ε Ι Δ Ι Κ Α

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ώρα 11:00

 Προσκύνημα αντιπροσωπειών της Σπουδάζουσας και Μαθητιώσας Νεολαίας, Προσκόπων και Οδηγών, στο Ηρώο Πεσόντων Μαθητών στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο, όπου θα προσέλθουν με επικεφαλής το διδακτικό προσωπικό και τους βαθμοφόρους

 Στη τελετή θα παραστούν Εκπρόσωποι των Αρχών

 Στην αρχή, θα ψαλεί Επιμνημόσυνη Δέηση και στη συνέχεια θα γίνει κατάθεση στεφάνων από αντιπροσωπείες Μαθητών Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπ/σης, Σπουδαστών Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών, Προσκόπων και Οδηγών καθώς και Εθνοτοπικών και Παραδοσιακών Συλλόγων στο Ηρώο Πεσόντων Μαθητών στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο

 Το Μουσικό Σχολείο Χανίων θα αποδώσει τον Εθνικό Ύμνο

 Η μετάβαση στο χώρο του Ηρώου, η παράταξη των Τμημάτων κλπ., θα γίνει με τη φροντίδα των καθηγητών Φυσικής Αγωγής και των Δ/ντών των Σχολείων, που θα συντονίζονται από τους Υπευθύνους των Ομάδων Φυσικής Αγωγής (Υ.Φ.Α.Σ.Χ.Α.) των Δ/νσεων Α’/θμιας & Β’/βάθμιας Εκπ/σης

 Επίσης θα γίνουν εορταστικές εκδηλώσεις στα Σχολεία Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές

Ώρα 13:00

Σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, Οργανισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, σε ειδικές συγκεντρώσεις και από κατάλληλους ομιλητές θα γίνουν ομιλίες, με περιεχόμενο την ανάλυση και την προβολή της εθνικής σημασίας της Επετείου.

ΤΡΙΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΩΡΑ 07.30

Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των εκκλησιών.

Ώρα 08:30

Επίσημη Έπαρση της Σημαίας στο Φρούριο Φιρκά

Ώρα 10:45

 Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στην οποία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου, κ.κ. Αμφιλόχιος, τοποτηρητής της Ι.Μ. Κυδωνίας και Αποκορώνου

 Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο κ. Νικόλαος Δόβρος, Διευθυντής του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων

Ώρα 11:40

 Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της Πόλης (Ρολόι)

 Κατάθεση στεφάνων από τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τους Βουλευτές του Νομού, τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχο Χανίων, τον Εκπρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων, τον Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Περιφέρειας Κρήτης, την Ένωση Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, εκπροσώπους παραρτημάτων Αντιστασιακών Οργανώσεων,

του Πολυτεχνείου Κρήτης, του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ/κών Σχολής Μηχ/κών), της Δ/νσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, των Αποστράτων, Εφέδρων Αξιωματικών, Επιστημονικών Συλλόγων και Ιδρυμάτων, Επιμελητηρίων, Πολιτικών Κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των Πεσόντων υπέρ της Πατρίδας.

 Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

Ώρα 12:00

Παρέλαση Σχολείων Α’/βάθμιας & Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης, Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών, Οργανώσεων και Σωματείων, Οδηγών και Προσκόπων, Παραδοσιακών και άλλων Συλλόγων/Οργανώσεων με τοπικές ενδυμασίες, και Ενόπλων Δυνάμεων.

Ώρα 17:30

Επίσημη Υποστολή της Σημαίας στο Φρούριο Φιρκά

Το πρόσταγμα και το συντονισμό τμημάτων παρέλασης θα έχει ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, κ. Γιώργος Ψαράκης, βοηθούμενος από τους Υπεύθυνους των Ομάδων Φυσικής Αγωγής & Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων,

κ. Αναστάσιο Μαραγκουδάκη για Δ.Δ.Ε. Χανίων και κ. Ηλία Καüμενάκη για την Π.Δ.Ε Χανίων. Τελετάρχης των Πολιτικών Τμημάτων της Παρέλασης, ορίζεται η κα Ελένη Σκουλά, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής

Τον συντονισμό των παραπάνω εκδηλώσεων έχουν ο Ειδικός Συνεργάτης σε θέματα Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κ. Σήφης Μαρκάκης και η Υπεύθυνη Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Π.Ε. Χανίων κα Ρούλα Οικονομάκη, όπως και ο Τελετάρχης που θα έχει οριστεί από το Δήμο Χανίων.

Εκφωνητής κατά τη διάρκεια της Παρέλασης θα είναι ο κ. Σταύρος Ζουλάκης, Δημοσιογράφος

Τα στέφανα, με ευθύνη των φορέων, θα πρέπει να ευρίσκονται έως τις 10:30 το αργότερο στο χώρο του Ηρώου της Πόλης την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, και να έχει δηλωθεί στο e-mail του Γραφείου Τύπου της Π.Ε. Χανίων, το όνομα του εκπροσώπου του Φορέα που καταθέτει, το αργότερο έως τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, ώρα 12:00. Στεφάνια που δεν θα έχουν δηλωθεί δεν θα εκφωνηθούν.

Με εκτίμηση,

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ