Στην ‘Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα’ συμμετείχε ο Δήμος Ρεθύμνης.

19η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΥΧΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Στην καθιερωμένη «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα», η οποία διοργανώνεται ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια σε πόλεις της Ευρώπης, συμμετείχε και φέτος ο Δήμος Ρεθύμνης.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στις 18 Οκτωβρίου 2025 και εστιάζει στην προτροπή των νέων που διασκεδάζουν να εξουσιοδοτήσουν ένα μέλος της παρέας τους ως «οδηγό», ο οποίος θα αναλάβει τη δέσμευση να μην καταναλώσει αλκοόλ κατά τη διάρκεια της βραδιάς, προκειμένου στη λήξη της, να μεταφέρει τους φίλους του με ασφάλεια στον προορισμό τους.

Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των συμπολιτών και των επισκεπτών που διασκέδαζαν στην πόλη μας, διενεργήθηκε από στελέχη του Τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης σε συνεργασία με αντίστοιχα μέλη του Ινστιτούτου οδικής βοήθειας Ι.Ο.Α.Σ.

“Πάνος Μυλωνάς”, την κινητή μονάδα του Ε.Ο.Π.Α.Ε. Ρεθύμνου, την Τροχαία Ρεθύμνης και το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Ρεθύμνου. Στην εν λόγω διοργάνωση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Θεμάτων, Προγραμματισμού και δημοτικής περιουσίας, κύριος Άγγελος Μαλάς.

Συγκεκριμένα, μετά τις 9 το βράδυ επισκέφθηκαν την παραλιακή λεωφόρο της παλιάς πόλης και στο Café “STORE 311” οργανώθηκε σημείο ενημέρωσης με μήνυμα: «ΟΛΟΙ διασκεδάζουν! ΕΝΑΣ δεν πίνει, ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας»! Στο πλαίσιο της ενημερωτικής καμπάνιας γινόταν αλκοτέστ στα μέλη από τις παρέες που είχαν δεσμευτεί ότι θα είναι οι οδηγοί και δεν θα καταναλώσουν αλκοόλ.

Η δράση έγινε θερμά αποδεκτή από τους θαμώνες της επιχείρησης αλλά και τους διερχόμενους συμπολίτες, οι οποίοι συνεργάστηκαν με προθυμία και έδειξαν ειλικρινές ενδιαφέρον για την οργανωμένη προσπάθεια ευαισθητοποίησης και προτροπής των πολιτών στη διασφάλιση «ενός κόσμου χωρίς τροχαία δυστυχήματα».

Στη χώρα μας, πανελλήνιος συντονιστής των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς Ατυχήματα», είναι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», με το οποίο ο Δήμος Ρεθύμνης συνεργάζεται στενά, προκειμένου να εμπνεύσει τους οδηγούς στην κατεύθυνση κάθε μέρα και νύχτα του χρόνου να οδηγούν με προσοχή και τηρώντας κάθε κανόνα στους δρόμους ώστε τα τροχαία ατυχήματα να ελαττωθούν έως και να εξαλειφθούν.

Όπως προκύπτει, η συνεργασία αποδίδει καρπούς. Στην ευχαριστήρια επιστολή που απέστειλε στο Δήμο και στο Τμήμα Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του , για τη σταθερή και γόνιμη συνεργασία, η Πρόεδρος του (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» κυρία Βάσω Δανέλλη-Μυλωνά, επεσήμανε ότι το βράδυ διεξαγωγής της εκδήλωσης,

η οποία πραγματοποιήθηκε – εκτός από το Ρέθυμνο – σε 40 συνολικά πόλεις της χώρας, δεν σημειώθηκε ούτε ένα θανατηφόρο δυστύχημα! Παρότι ήταν ημέρα Σάββατο και παρά τις κλιματολογικές συνθήκες αφού σε πολλές περιοχές ο καιρός ήταν βροχερός.

Όπως δήλωσε, μεταξύ άλλων, η κα Μυλωνά : « … Πιστεύω πως η κινητοποίηση μας σε 40 πόλεις βοήθησε και πρέπει να είστε περήφανοι γι’ αυτό. Το ανέφερα και στον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και εξέφρασε την πρόθεσή του να μας παράσχουν βοήθεια για να γίνουν κι άλλες τέτοιες δράσεις. … Η στήριξη σας (του Δήμου Ρεθύμνης) είναι πολύτιμη και μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε με τόσες δυσκολίες και περιορισμένους πόρους.

Σας ευχαριστώ θερμά και ελπίζω να μπορέσουμε να συμβάλουμε καθοριστικά στην αλλαγή συμπεριφοράς για την προστασία της ανθρώπινης ζωής».