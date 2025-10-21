ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Έναρξη κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον ελλιμενισμό σκαφών

Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από αύριο, Τετάρτη 22/10

Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων ανακοινώνεται η έναρξη κατάθεσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον ελλιμενισμό όλων των σκαφών ερασιτεχνικών και επαγγελματικών (μεταφοράς επιβατών του Γ.Κ.Λ. 38, ολικής ναύλωσης, επαγγελματικών αλιευτικών), για τη χρήση του έτους 2026 (01/01/2026 έως 31/12/2026).

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων καλεί τους ενδιαφερόμενους, που θέλουν να ελλιμενίσουν τα σκάφη τους στον Ενετικό Λιμένα Χανίων και στο αλιευτικό καταφύγιο της Νέας Χώρας Χανίων, να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.dlx.gr, για την παραχώρηση θέσης ελλιμενισμού.

Η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων καθορίζεται από 22/10/2025 με λήξη έως και 24/11/2025.

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία, κατόπιν ραντεβού, στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, στην Ακτή Τομπάζη 26 στο ισόγειο, από τις 10:00 έως τις 13:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821-3-41745.

Επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στον Περιφερειάρχη...

0
Ο Πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, Arif Mammadov, επισκέφθηκε...

Δήμος Ρεθύμνης:Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, με αφορμή...

0
Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα...

Επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στον Περιφερειάρχη...

0
Ο Πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, Arif Mammadov, επισκέφθηκε...

Δήμος Ρεθύμνης:Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, με αφορμή...

0
Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα...
