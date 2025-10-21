Ομόφωνο ψήφισμα συμπαράστασης Δ.Σ. Χανίων προς τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Μ. Ζερβάκη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων κατά τη συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου 2025 με την υπ΄ αριθμ. 381 ομόφωνη Απόφασή του υιοθέτησε το ψήφισμα του Δ.Σ. του Ενιαίου Συλλόγου ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Μιχάλη Ζερβάκη.

Στο εν λόγω ψήφισμα επισημαίνεται χαρακτηριστικά:

«Ψήφισμα του ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το τελευταίο διάστημα γίναμε όλοι δυστυχώς μάρτυρες μιας σειράς από δημοσιεύματα σε πανελλήνια κλίμακα, τα οποία επί της ουσίας προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα πίεσης και να προκαταβάλουν το περιεχόμενο των τελικών αποφάσεων πειθαρχικών συμβουλίων και να επηρεάσουν εν τέλει και τη δικαιοσύνη για γεγονότα για τα οποία έχει αυτή ήδη επιληφθεί.

Αποκορύφωμα αυτής της τακτικής όξυνσης αποτελεί η όλως πρόσφατη κλήση του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης για παροχή εξηγήσεων λόγω κατάθεσης μηνυτήριας αναφοράς από συνάδελφο, σύμφωνα με πληροφορίες μας, σχετικά με φερόμενη παράβαση καθήκοντος εκ μέρους του για δήθεν καθυστέρηση (εν μέσω καλοκαιρινών διακοπών και γνωστού σε όλους προβλήματος υγείας!!) συγκρότησης του αρμοδίου πειθαρχικού συμβουλίου, το οποίο ήδη συγκροτήθηκε από 24/9/2025 με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.

Η ενέργεια αυτή σαφώς πυροδοτεί και διαταράσσει το ακαδημαϊκό κλίμα στο Ίδρυμα μας και προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες ποινικοποίησης της ακαδημαϊκής ζωής, ζητούμενο της οποία δεν είναι η απαγγελία ποινών και η μετατροπή του πανεπιστημίου σε πεδίο αντιπαραθέσεων εκφοβισμού μέσω μηνύσεων.

Ως σύλλογος Μελών ΔΕΠ καταδικάζουμε τα βίαια συμβάντα με εμπλεκόμενους φοιτητές του Ιδρύματός μας εντός της Πολυτεχνειούπολης τον Μάρτιο 2025, για τη διερεύνηση των οποίων έχουν ήδη δρομολογηθεί αρμοδίως οι νόμιμες διαδικασίες εντός του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και από τη δικαιοσύνη και οφείλουμε να αναμένουμε τις αποφάσεις τους για απόδοση ευθυνών με ακαδημαϊκότητα.

Η στοχοποίηση του Ιδρύματός μας μέσω των δημοσιευμάτων καθώς και η κατάθεση μήνυσης κατά του Πρύτανη όχι μόνο δεν συνδράμουν στην εξέλιξη των νόμιμων διαδικασιών αλλά λειτουργούν επιλεκτικά, πιεστικά και για δημιουργία εντυπώσεων για συμβάντα που βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση και για τα οποία πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και να μην γίνονται δηλώσεις για χαρακτηρισμό αδικημάτων που δεν έχουν οριστικώς και αρμοδίως κριθεί.

Ως Σύλλογος καθηγητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, δηλώνουμε ότι:

(α) συμπαραστεκόμαστε στον Πρύτανη του Ιδρύματός μας κύριο Μιχαήλ Ζερβάκη για την εις βάρος του μηνυτήρια αναφορά. Οι ενέργειες, τα κίνητρα και οι προθέσεις του συγκεκριμένου Πρύτανη έχουν αποδειχθεί ότι είναι προς όφελος του Ιδρύματος και της ακαδημαϊκής κοινότητας και του δημόσιου ελληνικού πανεπιστημίου.

(β) δεν επιθυμούμε να γίνει για μια φορά ακόμα το Ίδρυμά μας δοκιμαστικό πεδίο για την άσκηση διχαστικών και αμφισβητούμενων πολιτικών σε εθνική κλίμακα,

(γ) είμαστε αντίθετοι να υποκαθίστανται και να προκαταβάλλονται οι νόμιμες κρίσεις των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης με άστοχα και ατεκμηρίωτα δημοσιεύματα και ενέργειες, και

(δ) επιθυμούμε την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος, και τη δημιουργία και διατήρηση κλίματος ομόνοιας και συναίνεσης στην ακαδημαϊκή μας κοινότητα.

Ο Πρόεδρος, Νίκος Σκουτέλης

Ο Γραμματέας, Γιώργος Χαλκιαδάκης

Χανιά, 02.10.2025»