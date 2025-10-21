ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης:Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Μαστού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Μαστού, διοργανώνει η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης.

Στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2025, το Δημαρχείο της πόλης θα φωταγωγηθεί σε ροζ χρώμα, το οποίο έχει καθιερωθεί ως σύμβολο ελπίδας και στήριξης στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού.

Επιπλέον, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, από τις 10:00 το πρωϊ έως τις 12:00 το μεσημέρι, στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου, θα διεξαχθεί δράση με τη συμμετοχή του Τμήματος Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και αποδέκτριες, όλες τις γυναίκες.

Παρουσία της ιατρού κας Λαμπρακοπούλου Σοφίας, η οποία προσφέρεται εθελοντικά να παρέχει επιστημονικά έγκυρη ενημέρωση και πολύτιμες πληροφορίες στις ενδιαφερόμενες, θα διανέμονται ενημερωτικά φυλλάδια και ροζ κορδέλες καθώς και η προτροπή προς όλες τις γυναίκες για τακτικούς προληπτικούς ελέγχους.

«Η πρόληψη είναι δύναμη, είναι διασφάλιση της υγείας και της ποιότητας ζωής μας. Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου συμμετέχει σε κάθε πρωτοβουλία που εστιάζει στην προληπτική ιατρική. Υλοποιεί όμως και δικές της δράσεις, τις οποίες σχεδιάζουν οι δομές της προκειμένου οι συμπολίτες μας να αναγνωρίσουν την αξία της πρόληψης και να την υιοθετούν με προσήλωση και συνέπεια.

Ελπίζουμε, η ανταπόκριση των συμπολιτισσών στη δράση που διοργανώνουμε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Μαστού, να είναι ενθαρρυντική και υποστηρικτική της κοινής μας προσπάθειας για πρόληψη της ασθένειας η οποία, αν διαγνωστεί εγκαίρως, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα» δήλωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ρεθύμνης Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στον Περιφερειάρχη...

0
Ο Πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, Arif Mammadov, επισκέφθηκε...

Ομόφωνο ψήφισμα συμπαράστασης Δ.Σ. Χανίων προς τον...

0
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων κατά τη συνεδρίαση της 15ης...

Επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στον Περιφερειάρχη...

0
Ο Πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, Arif Mammadov, επισκέφθηκε...

Ομόφωνο ψήφισμα συμπαράστασης Δ.Σ. Χανίων προς τον...

0
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων κατά τη συνεδρίαση της 15ης...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ομόφωνο ψήφισμα συμπαράστασης Δ.Σ. Χανίων προς τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Μ. Ζερβάκη
Επόμενο άρθρο
Επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στον Περιφερειάρχη Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στον Περιφερειάρχη Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, Arif Mammadov, επισκέφθηκε...

Ομόφωνο ψήφισμα συμπαράστασης Δ.Σ. Χανίων προς τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Μ. Ζερβάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων κατά τη συνεδρίαση της 15ης...

Δήμος Χανίων:Έναρξη κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον ελλιμενισμό σκαφών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από αύριο, Τετάρτη 22/10 Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων...

Στην ‘Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα’ συμμετείχε ο Δήμος Ρεθύμνης.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
19η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΥΧΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Στην καθιερωμένη «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST