Δήμος Ρεθύμνης:Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Μαστού

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Μαστού, διοργανώνει η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης.

Στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2025, το Δημαρχείο της πόλης θα φωταγωγηθεί σε ροζ χρώμα, το οποίο έχει καθιερωθεί ως σύμβολο ελπίδας και στήριξης στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού.

Επιπλέον, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, από τις 10:00 το πρωϊ έως τις 12:00 το μεσημέρι, στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου, θα διεξαχθεί δράση με τη συμμετοχή του Τμήματος Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και αποδέκτριες, όλες τις γυναίκες.

Παρουσία της ιατρού κας Λαμπρακοπούλου Σοφίας, η οποία προσφέρεται εθελοντικά να παρέχει επιστημονικά έγκυρη ενημέρωση και πολύτιμες πληροφορίες στις ενδιαφερόμενες, θα διανέμονται ενημερωτικά φυλλάδια και ροζ κορδέλες καθώς και η προτροπή προς όλες τις γυναίκες για τακτικούς προληπτικούς ελέγχους.

«Η πρόληψη είναι δύναμη, είναι διασφάλιση της υγείας και της ποιότητας ζωής μας. Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου συμμετέχει σε κάθε πρωτοβουλία που εστιάζει στην προληπτική ιατρική. Υλοποιεί όμως και δικές της δράσεις, τις οποίες σχεδιάζουν οι δομές της προκειμένου οι συμπολίτες μας να αναγνωρίσουν την αξία της πρόληψης και να την υιοθετούν με προσήλωση και συνέπεια.

Ελπίζουμε, η ανταπόκριση των συμπολιτισσών στη δράση που διοργανώνουμε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Μαστού, να είναι ενθαρρυντική και υποστηρικτική της κοινής μας προσπάθειας για πρόληψη της ασθένειας η οποία, αν διαγνωστεί εγκαίρως, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα» δήλωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ρεθύμνης Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα.