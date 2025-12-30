Χανιά:Ερώτηση προς τον δήμαρχο Πλατανιά κ. Γιάννη Μαλανδράκη για την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Πλατανιά της 30ής Δεκεμβρίου 2025

Κύριε Δήμαρχε

Ως «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά» έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη ότι η Δημοτική Ενότητα Κολυμπαρίου παραμένει διαχρονικά υποβαθμισμένη ως προς τα έργα, τις υποδομές και τη συνολική φροντίδα που οφείλει να έχει από τον Δήμο.

Παρά τις κατά καιρούς «δεσμεύσεις» και τα μεγάλα λόγια της Δημοτικής σας Αρχής, η πραγματικότητα για τους κατοίκους είναι διαφορετική: ατελέσφορα έργα, εγκαταλελειμμένα κτήρια, ελλείψεις σε βασικές υπηρεσίες και παρεμβάσεις που χρονίζουν.

Στο Κολυμπάρι συναντά κανείς μια σειρά από προβλήματα που επιμένουν εδώ και χρόνια:

• Δημόσια κτήρια που ρημάζουν: Σε εγκατάλειψη το πρώην Κοινοτικό Γραφείο, όπως και το πρώην Ειρηνοδικείο Κολυμβαρίου, για το οποίο είχαμε ζητήσει επίμονα την παραχώρηση, κάτι που ανακοινώθηκε μόλις πρόσφατα. Η πρότασή μας για το πρώην Ειρηνοδικείο παραμένει: αποκατάσταση – μετατροπή του και αξιοποίηση με τη δημιουργία Παιδικού Σταθμού ή/και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

• Ξενώνας «Δίκτυννα»: Ένα σημαντικό κτήριο που θα μπορούσε ήδη να έχει μετατραπεί σε Δημοτικό Γηροκομείο, καλύπτοντας ένα τεράστιο κενό για τις οικογένειες του Πλατανιά. Παρά την ολοκληρωμένη πρότασή μας, η Δημοτική Αρχή δεν έχει προχωρήσει σε καμία ουσιαστική ενέργεια, με αποτέλεσμα ο Δήμος Πλατανιά να στερείται, εδώ και χρόνια, μία σημαντική κοινωνική δομή.

• Μουσείο Αλιείας: Ένα κτήριο που κατασκευάστηκε για να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αλιευτική παράδοση της περιοχής, σήμερα παραμένει «κουφάρι», λεηλατημένο και χωρίς καμία ουσιαστική πρωτοβουλία επαναλειτουργίας του. Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, καμία λύση δεν έχει προχωρήσει.

• Ανάπλαση και παιδική χαρά: Έργο που συμβασιοποιήθηκε από το 2023 και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, παρά τις παρατάσεις. Η περιοχή στερείται επί σειρά ετών έναν ασφαλή, αξιοπρεπή χώρο παιχνιδιού και ανάπαυσης.

• Υποδομές καθημερινότητας: Από το Μάλεμε έως το Κολυμπάρι, η παραλιακή ζώνη στερείται βασικών πεζοδρομίων και έργα προσβασιμότητας.

Με βάση όλα τα παραπάνω, που δεν αποτελούν απλές διαπιστώσεις, αλλά την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής, σας καλούμε να μας ενημερώσετε αν σκοπεύετε, έστω και με πολυετή καθυστέρηση, να προχωρήσετε άμεσα σε στοχευμένες ενέργειες, στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού, που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συγκεκριμένα ζητήματα, καθώς το Κολυμπάρι δεν είναι ούτε «μακριά», ούτε δευτερεύουσα προτεραιότητα, αλλά είναι ένας ζωντανός τόπος, με ανθρώπους, οικογένειες, σχολεία, τουρισμό, ιστορία και προοπτικές.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης Πλατανιά»

Δημήτρης Ανθούσης

Αντώνης Ακρωτηριανάκης