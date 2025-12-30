Ηράκλειο : Τελετή κοπής της βασιλόπιτας την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφέρειας Κρήτης

Σας προσκαλούμε

στην καθιερωμένη τελετή κοπής της βασιλόπιτας,

η οποία θα πραγματοποιηθεί

την ημέρα της Πρωτοχρονιάς,

στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφέρειας Κρήτης

(Πλατεία Ελευθερίας) στις 11:00 π.μ.

Σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί

τον ερχομό του Νέου Έτους

2026

Με εκτίμηση

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Την 1η Ιανουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη,

θα πραγματοποιηθούν στην πόλη του Ηρακλείου

οι παρακάτω εκδηλώσεις,

για τον εορτασμό του νέου έτους.

ΩΡΑ 7:30

Οι καμπάνες των εκκλησιών της πόλης θα σημάνουν χαρμόσυνα.

ΩΡΑ 8:00

Επίσημη έπαρση της σημαίας στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης στην πλατεία Ελευθερίας.

ΩΡΑ 10:30

Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, στην οποία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος.

ΩΡΑ 11:00

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νικόλαος Συριγωνάκης, θα δεχτεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης τις Αρχές και το κοινό της πόλης στην καθιερωμένη τελετή κοπής της βασιλόπιτας για να γιορτάσουμε μαζί τον ερχομό του νέου έτους 2026.

Θα τραγουδήσει κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια η Μικτή, Παιδική και Νεανική Χορωδία της Π.Ε. Ηρακλείου.

ΩΡΑ 17:00

Επίσημη υποστολή της σημαίας στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης στην Πλατεία Ελευθερίας.

Ορίζεται γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών καταστημάτων και οικιών της Π.Ε. Ηρακλείου, καθώς και των πλοίων που ναυλοχούν στο λιμάνι του Ηρακλείου από την 31η Δεκεμβρίου 2025 έως την 1η Ιανουαρίου 2026.

Στις παραπάνω εκδηλώσεις καλούνται να παρευρεθούν:

Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, οι Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας Εφετών, ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Ηρακλείου, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου, ο Περιφερειακός Διοικητής Λιμενικού Σώματος,

ο Λιμενάρχης Ηρακλείου, ο Περιφερειακός Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κρήτης, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο Πρόεδρος της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, o Πρόεδρος του I.T.E.,

ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Διοικητικού Πρωτοδικείου, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηρακλείου, Πρωτοδίκες, Πταισματοδίκες, Ειρηνοδίκες, οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ,

ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης, οι Δήμαρχοι της Π.Ε. Ηρακλείου, οι Αντιδήμαρχοι, ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων,

των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος σε ενεργή υπηρεσία ή αποστρατεία με στολή κατά την ιεραρχική τάξη, τα πολιτικά κόμματα, οι πρώην Υπουργοί πολιτικών και υπηρεσιακών Κυβερνήσεων Κοινοβουλευτικών Περιόδων,

οι πρώην Ευρωβουλευτές και Βουλευτές, οι πρώην Νομάρχες και Δήμαρχοι Ηρακλείου, o Διοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, η ασκούσα καθήκοντα Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης,

οι Γενικοί Διευθυντές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές της Περιφέρειας Κρήτης, ο Διευθυντής του ΕΚΑΒ Κρήτης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, ο Διευθυντής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Ηρακλείου, ο Διευθυντής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, οι Προϊστάμενοι Δημόσιων Υπηρεσιών, Προϊστάμενοι Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών, Τραπεζών, ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηρακλείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,

Εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού, του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, των Αναπηρικών και Αντιστασιακών Οργανώσεων, των Εφεδροπολεμικών Οργανώσεων,

οι Πρόξενοι, Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Ελληνικού Οδηγισμού, Πρόεδροι Επιμελητηρίων, Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων, Πρόεδροι Ομοσπονδιών και Εργατικών Οργανώσεων, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, οι Πρόεδροι Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, οι Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων, τα Μ.Μ.Ε. και οι πολίτες.