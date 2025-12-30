Δεκτή η παραίτηση του Μητροπολίτη Λάμπης – Ανοίγει ο δρόμος για τη διπλή εκλογή στις Μητροπόλεις της Κρήτης

Ένα κρίσιμο θεσμικό βήμα, που αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση για την εκκίνηση των διαδικασιών διπλής εκλογής στις χηρεύουσες Μητροπόλεις της Κρήτης, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης. Η Σύνοδος έκανε δεκτή την παραίτηση του μέχρι πρότινος Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ειρηναίου, όπως αυτή είχε ήδη δρομολογηθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Με την εξέλιξη αυτή αίρεται ένα βασικό εμπόδιο και ανοίγει πλέον ο δρόμος για την άφιξη στην Κρήτη της Πατριαρχικής Εξαρχίας, η οποία αναμένεται, με την έλευση του νέου έτους, να θέσει σε τροχιά τις διαδικασίες εκλογής των δύο νέων Μητροπολιτών.

Στο επίκεντρο η συνάντηση στο Φανάρι – Ξεκινά εκ νέου η ονοματολογία

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συνάντηση της Συνοδικής Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Κρήτης με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου, στο Φανάρι. Με την προσδοκία ότι η συνάντηση αυτή θα συμβάλει στην αποκατάσταση κλίματος συνεννόησης και καταλλαγής, έχει αρχίσει εκ νέου η σχετική ονοματολογία για τις δύο χηρεύουσες Μητροπόλεις.

Εφόσον η Πατριαρχική Εξαρχία επιδείξει διάθεση συνεργασίας και όλα εξελιχθούν ομαλά, εκτιμάται ότι το θετικό κλίμα θα αποτυπωθεί και στις επικείμενες εκλογές των δύο νέων Μητροπολιτών.

Τα πρόσωπα που ακούγονται

Σε ό,τι αφορά τη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, ο παραιτηθείς Μητροπολίτης Ειρηναίος φέρεται να εξέφρασε την επιθυμία του να μεταφερθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο η βούλησή του για την εκλογή του πρωτοσύγκελου της Μητρόπολης, αρχιμανδρίτη Αθανασίου Καραχάλιου. Παρά ταύτα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ισχυρό προβάδισμα συγκεντρώνει ο Επίσκοπος Κνωσσού Μεθόδιος Βερνιδάκης, ο οποίος φέρεται θετικός σε μια τέτοια προοπτική.

Για τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, αν και αναμένεται να ακουστούν αρκετά ονόματα, φαίνεται να ξεχωρίζει εκείνο του πρωτοσύγκελου της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο εμπιστοσύνης του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου. Παράλληλα, κύκλοι δεν αποκλείουν και το όνομα του Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ενώ στις υποψηφιότητες που συζητούνται συγκαταλέγεται και ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης.

Καθοριστικός ο ρόλος της επικείμενης συνάντησης

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν εκκλησιαστικοί κύκλοι, η επόμενη ημέρα στις δύο χηρεύουσες Μητροπόλεις θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα εξελιχθεί η συνάντηση της Παρασκευής στο Φανάρι. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν θεωρείται τυχαία η σύνθεση της Συνοδικής Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Κρήτης, η οποία καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα κρίσιμη και ευαίσθητη συγκυρία.