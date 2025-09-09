Χανιά:Ευχαριστίες του Αντιπεριφερειάρχη προς τη Διοίκηση του ΚΤΕΛ για την στήριξη της στις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών προς τις σχολικές μονάδες τους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερής ευχαριστεί τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Καψανάκη, και τη Διοίκηση του ΚΤΕΛ Χανίων–Ρεθύμνου για την εκ νέου έγκριση παροχής έκπτωσης 50% στο κόστος μετακίνησης των εκπαιδευτικών από και προς τις σχολικές μονάδες τους για τη νέα σχολική χρονιά.

Η παροχή αυτή ικανοποιεί σχετικό αίτημα το οποίο υποβάλλει κάθε χρόνο η ΕΛΜΕ Χανίων. Αποτελεί σημαντική οικονομική βοήθεια για τους εκπαιδευτικούς, ειδικά σε εκείνους που μετακινούνται καθημερινά σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την προθυμία και ετοιμότητα του ΚΤΕΛ Χανίων–Ρεθύμνου για την επίλυση προβλημάτων που αναπόφευκτα προκύπτουν στις μετακινήσεις των μαθητών και εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.