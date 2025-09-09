ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Ευχαριστίες του Αντιπεριφερειάρχη προς τη Διοίκηση του ΚΤΕΛ για την στήριξη της στις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών προς τις σχολικές μονάδες τους.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερής ευχαριστεί τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Καψανάκη, και τη Διοίκηση του ΚΤΕΛ Χανίων–Ρεθύμνου για την εκ νέου έγκριση παροχής έκπτωσης 50% στο κόστος μετακίνησης των εκπαιδευτικών από και προς τις σχολικές μονάδες τους για τη νέα σχολική χρονιά.
Η παροχή αυτή ικανοποιεί σχετικό αίτημα το οποίο υποβάλλει κάθε χρόνο η ΕΛΜΕ Χανίων. Αποτελεί σημαντική οικονομική βοήθεια για τους εκπαιδευτικούς, ειδικά σε εκείνους που μετακινούνται καθημερινά σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Ο Αντιπεριφερειάρχης εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την προθυμία και ετοιμότητα του ΚΤΕΛ Χανίων–Ρεθύμνου για την επίλυση προβλημάτων που αναπόφευκτα προκύπτουν στις μετακινήσεις των μαθητών και εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κοινή επιστολή από τα Εργατικά Κέντρα Κρήτης-Ρόδου:Εξαγγελίες...

0

Κρήτη:Αύξηση μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς

0
Με αφορμή την ολοκλήρωση της λήψης κερατοειδών που προσφέρθηκαν...

Κοινή επιστολή από τα Εργατικά Κέντρα Κρήτης-Ρόδου:Εξαγγελίες...

0

Κρήτη:Αύξηση μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς

0
Με αφορμή την ολοκλήρωση της λήψης κερατοειδών που προσφέρθηκαν...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Εκδήλωση του Συλλόγου ΄΄Συσσίτια Σπλάντζιας΄΄για την ενίσχυση του έργου τους
Επόμενο άρθρο
Επικήδειος λόγος Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη για τον Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών & Μελετών “Ελευθέριος Βενιζέλος”, Νίκου Παπαδάκη.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST