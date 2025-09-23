Χανιά:Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ) | 26-28 Σεπτεμβρίου 2025

«Αρχιτεκτονική κληρονομιά – γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον»

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ)/European Heritage Days (EHD), είναι μία από τις πιο σημαντικές συμμετοχικές πολιτιστικές δράσεις της Ευρώπης, που τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 1985, ενώ συμμετέχει σε αυτές και η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1999. Στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ευαισθητοποίηση του κοινού και των αρχών για την ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς έναντι νέων απειλών και προκλήσεων.

Το φετινό κοινό θέμα του εορτασμού στις ευρωπαϊκές χώρες είναι «Αρχιτεκτονική Κληρονομιά – Γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον».

Η επιλογή του θέματος συνδέεται με την 50η επέτειο του Ευρωπαϊκού Καταστατικού Χάρτη της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (1975) και την 40η επέτειο της Σύμβασης για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (Σύμβαση της Γρανάδα | 1985) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αυτές, μαζί με τη Σύμβαση για την Αξία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την Κοινωνία (Σύμβαση του Φάρο | 2005), δίνουν έμφαση στο ότι η αρχιτεκτονική κληρονομιά είναι στοιχείο-κλειδί για την κοινή ιστορία της Ευρώπης και τις ταυτότητες των τοπικών κοινοτήτων, οπότε είναι απαραίτητο να προστατεύεται και να συντηρείται.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων συμμετέχει στον φετινό εορτασμό των ΕΗΠΚ με τη δράση «Θεματική ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο Πολυρρήνιας».

Η θεματική ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Πολυρρήνιας εστιάζει στο εντυπωσιακό σύστημα ύδρευσης και στις κατοικίες της ισχυρής αυτής πόλης, οι οποίες αποτέλεσαν λειτουργικές κατασκευές με συνεχή χρήση στο πέρασμα των αιώνων. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά της Πολυρρήνιας δεν περιορίζεται στο παρελθόν, αλλά συνιστά θεμελιώδες στοιχείο για τη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας του σύγχρονου παραδοσιακού οικισμού που φέρει το ίδιο όνομα.

Μέσα από την ξενάγηση, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τις υποδομές ύδρευσης και κατοίκησης, να δουν πώς αυτές ενσωματώθηκαν στη ζωή της πόλης, καθώς και να αντιληφθούν την αξία τους ως αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του τόπου. Στόχος είναι όχι μόνο η ανάδειξη του παρελθόντος αλλά και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία και διατήρηση αυτής της ανεκτίμητης πολιτιστικής κληρονομιάς.



Ημέρα και ώρα

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00

Τοποθεσία

Αρχαιολογικός χώρος Πολυρρήνιας (στην είσοδο του χωριού)

Δράση

Θεματική ξενάγηση από αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Ελεύθερη είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο

Συμμετοχή στη δράση ελεύθερη

Για το Σαββατοκύριακο, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρες του εορτασμού των ΕΗΠΚ, η είσοδος σε όλα τα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Π.Ε Χανίων θα είναι ελεύθερη