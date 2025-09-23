ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά : Δράσεις Τσατσαρωνάκειου Πολιτιστικού Πολύκεντρου 2025-2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΕΙΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ
«Επέλεξε τη δραστηριότητα που σου ταιριάζει…»
Εκ του Τσατσαρωνάκειου Πολιτιστικού Πολύκεντρου της Ι. Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου ανακοινώνονται η έναρξη των δράσεων του Τσατσαρωνάκειου Πολύκεντρου για το νέο έτος.

1. ΩΔΕΙΟ ΙΜΚΣ
Οργανωμένο Ωδείο με έμπειρους και καταξιωμένους διδασκάλους, μουσικούς υπό την καθοδήγηση Καλλιτεχνικού Διευθυντή, (Καστρινάκης Ιωάννης) με σπουδές και Πτυχία αναγνωρισμένα από το Κράτος. Λειτουργούν Σχολές: 1. Βυζαντινής Μουσικής, 2. Κλασικής και Μοντέρνας Μουσικής: α)Πιάνο, β) Κλασικό Βιολί, γ) Κλασική Κιθάρα, δ) Αρμόνιο ε) Ηλεκτρική Κιθάρα στ) Drums· 3. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής: α). Βιολί, β) Λύρα, γ) Λαούτο, δ) Μπουζούκι, ε) Μαντολίνο. 4. Μουσικής Προπαιδείας (Ηλικίες 4-7 ετών), 5. Σχολή Χορωδιών: α) Βυζαντινή- Παραδοσιακή, β) Έντεχνη, γ) Παιδική, δ)Εφηβική. Συμμετοχή σε Συναυλίες και Μουσικά Σύνολα.

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η/Υ
Πλήρες οργανωμένο, πιστοποιημένο Εργαστήριο, Κέντρο Εκμάθησης Η/Υ. Η εκπαίδευση και οι εξετάσεις γίνονται στο Κέντρο μας, με σύγχρονο εξοπλισμό και καθορισμένη δομή. Κατόπιν επιτυχών εξετάσεων ο μαθητής αποκτά Πτυχία εγκεκριμένα από τον ΕΟΠΠΕΠ και αναγνωρισμένα από τον Α.Σ.Ε.Π.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
Χρησιμοποιώντας την Ρομποτική οι μαθητές εξοικειώνονται με τις επιστήμες και επιτυγχάνεται η ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων. Αναπτύσσεται επίσης η ομαδικότητα και η συνεργασία. Διδάσκει πιστοποιημένος Καθηγητής Ρομποτικής.

4. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ
Το Τσατσαρωνάκειο, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Κισάμου, διοργανώνουν μαθήματα Σκάκι, σε Τμήματα για αρχάριους και έμπειρους παίχτες.

5. ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Η Σχολή στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Διδάσκει η έμπειρη και καταξιωμένη Αγιογράφος κ. Κωνσταντίνα Στεφανάκη, συνεργάτιδα της ΟΑΚ.

6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
Χρήση υγρού γυαλιού, ξύλινες κατασκευές, ντεκουπάζ, κ.α. τεχνικές χειροτεχνίες θα διδάσκονται στο Εργαστήρι Χειροτεχνίας.

Σας περιμένουμε με χαρά να αναπτύξετε τις δεξιότητες σας !!

Πληροφορίες – Εγγραφές:
Καθημερινά: από 14.00 μ.μ. έως 21.00 μ.μ.
Υπεύθυνος: κ. Αριστοτέλης Ξανθουδάκης
Τηλέφωνο: 28220-24184. Ε-mail: tsatsaronakio@imks.gr

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
