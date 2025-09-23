Ηράκλειο:Λευτέρης Αυγενάκης – Συναντήσεις εργασίας στους Δήμους Βιάννου & Αρχανών-Αστερουσίων

Αγροτική οδοποιία, παράκτιες παρεμβάσεις, διαχείριση υδάτων, σχολικές και αθλητικές υποδομές

Σειρά συναντήσεων πραγματοποίησε ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης με τους Δημάρχους Βιάννου, Παύλο Μπαριτάκη, και Αρχανών–Αστερουσίων, Μανόλη Κοκοσαλή, παρουσία στελεχών των δύο Δήμων, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων.

Οι συζητήσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία και βρίσκονται στην ατζέντα της ανάπτυξης και της καθημερινότητας, με κοινό παρονομαστή την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη στήριξη των αγροτών, τη βελτίωση των υποδομών και τη θωράκιση του περιβάλλοντος.

Δήμος Βιάννου – Αγροτική οδοποιία, Leader & παράκτιες παρεμβάσεις

Στον Δήμο Βιάννου, στο Δημαρχείο, πραγματοποιήθηκε αναλυτική συζήτηση για τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της περιοχής:

• Αγροτική Οδοποιία: Το έργο μπαίνει στην τελική ευθεία, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 3 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα κρίσιμο έργο που θα διευκολύνει τους παραγωγούς στις καθημερινές τους μετακινήσεις και θα στηρίξει την τοπική οικονομία.

• Πρόγραμμα Leader: Μέσα στις επόμενες ημέρες ξεκινούν παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 620.000 ευρώ, που είχαν εγκριθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του Λευτέρη Αυγενάκη στο Υπουργείο, δίνοντας νέα πνοή στον Δήμο.

• Παράκτιο Μέτωπο Καστρίου–Κερατόκαμπου: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ανοιχτό αυτό ζήτημα, με στόχο την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την αποκατάσταση και θωράκιση της περιοχής από τη διάβρωση.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με κοινή δέσμευση για συνέχιση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα.

Δήμος Αρχανών–Αστερουσίων – Ύδρευση, Αγροτική οδοποιία, σχολικές στέγες & αθλητικές εγκαταστάσεις

Με τον Δήμαρχο Αρχανών–Αστερουσίων, Μανόλη Κοκοσαλή, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τρεις κομβικούς άξονες:

• Διαχείριση Υδάτων: Εξετάστηκε η εφαρμογή τηλεμετρίας που ήδη λειτουργεί στο αρδευτικό δίκτυο με θετικά αποτελέσματα, καθώς και η προοπτική επέκτασής της και στην ύδρευση. Τέθηκαν επίσης τα ζητήματα που αφορούν γεωτρήσεις και πηγές, από τις οποίες εξαρτάται η καλλιέργεια της περιοχής.

• Αγροτική Οδοποιία: Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα έργα αγροτικής οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν τις καθημερινές μετακινήσεις παραγωγών και κατοίκων, θα βελτιώσουν την πρόσβαση σε καλλιέργειες και χωριά και θα ενισχύσουν έμπρακτα την αγροτική οικονομία της περιοχής.

• Εκπαίδευση & Σχολικές Υποδομές: Δόθηκε έμφαση στην ανάγκη επισκευής και αναβάθμισης σχολικών κτιρίων, καθώς και στην αξιοποίηση του εγκαταλελειμμένου κτιρίου

της περιουσίας του αγροτικού συνεταιρισμού στα Πεζά, ώστε να μετατραπεί σε σύγχρονο και λειτουργικό εκπαιδευτικό χώρο.

• Αθλητισμός & Νεολαία: Συζητήθηκε η ολοκλήρωση ημιτελών αθλητικών εγκαταστάσεων που ξεκίνησαν την περίοδο της θητείας του Λευτέρη Αυγενάκη στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, ώστε να παραδοθούν άμεσα στους νέους και την τοπική κοινωνία.

Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη

«Με διάλογο, συνεννόηση και σχέδιο μπορούμε να ξεπερνάμε χρόνιες παθογένειες και να διαμορφώνουμε το αναπτυξιακό αύριο που αξίζουν οι πολίτες του τόπου μας. Στο Δ. Βιάννου και στο Δ. Αρχανών–Αστερουσίων, μαζί με τις δημοτικές αρχές, εξετάσαμε έργα που δίνουν απαντήσεις στις πραγματικές ανάγκες: από τη στήριξη των αγροτών και την ορθολογική διαχείριση των υδάτων, έως τη βελτίωση της σχολικής στέγης και την ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων. Συνεχίζουμε με επιμονή και συνεργασία για να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας».