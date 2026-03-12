Χανιά:Η Έλλη Κοκκίνου και ο Χρήστος Μενιδιάτης ανεβαίνουν στη σκηνή του Portokali Hall

Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες και μια βραδιά γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια.

ΗΈλλη Κοκκίνου και ο Χρήστος Μενιδιάτης ανεβαίνουν στη σκηνή του Portokali Hall

για ένα δυνατό λαϊκό πρόγραμμα που υπόσχεται ρυθμό, κέφι και στιγμές που θα θυμόμαστε.

Μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες… που δεν πρέπει να χάσεις. 🎶

🗓️ 24 Μαρτίου

📍 Portokali Hall, Χανιά

Πληροφορίες για Κρατήσεις: 6946722406 & 2821061196