Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Η Έλλη Κοκκίνου και ο Χρήστος Μενιδιάτης ανεβαίνουν στη σκηνή του Portokali Hall

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες και μια βραδιά γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια.
ΗΈλλη Κοκκίνου  και ο Χρήστος Μενιδιάτης ανεβαίνουν στη σκηνή του Portokali Hall
για ένα δυνατό λαϊκό πρόγραμμα που υπόσχεται ρυθμό, κέφι και στιγμές που θα θυμόμαστε.
Μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες… που δεν πρέπει να χάσεις. 🎶
🗓️ 24 Μαρτίου
📍 Portokali Hall, Χανιά
Πληροφορίες για Κρατήσεις: 6946722406 & 2821061196

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λασίθι:Πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου για ενιαία...

0
Μανώλης Μενεγάκης: Στόχος η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η...

Ηράκλειο: Φωτιά σε κατάστημα με εκκλησιαστικά είδη,...

0
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Αναστάτωση προκλήθηκε τα...

Λασίθι:Πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου για ενιαία...

0
Μανώλης Μενεγάκης: Στόχος η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η...

Ηράκλειο: Φωτιά σε κατάστημα με εκκλησιαστικά είδη,...

0
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Αναστάτωση προκλήθηκε τα...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι:Πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου για ενιαία θέση του Δήμου σχετικά με τις ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λασίθι:Πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου για ενιαία θέση του Δήμου σχετικά με τις ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μανώλης Μενεγάκης: Στόχος η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η...

Πόλεμος στο Ιράν: Νύχτα ολέθρου στη Μέση Ανατολή – Χτύπησε δεξαμενόπλοια η Τεχεράνη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Ιράν και η Χεζμπολάχ προχώρησαν σε σειρά χτυπημάτων...

Ηράκλειο: Φωτιά σε κατάστημα με εκκλησιαστικά είδη, στο κέντρο της πόλης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Αναστάτωση προκλήθηκε τα...

Χρυσοί Σκούφοι 2026 από το «αθηνόραμα» Αυτά είναι τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι Χρυσοί Σκούφοι από το «αθηνόραμα» απονεμήθηκαν στα κορυφαία...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST