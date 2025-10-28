Χανιά:Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την σύλληψη του δράστη σε γλέντι στο Έλος Κισάμου

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στα Χανιά

Συνελήφθη χθες (27.10.2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία σε βάρος 52χρονου ημεδαπού απογευματινές ώρες της 26.10.2025 σε περιοχή του Δήμου Κισάμου και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Επίσης σε έρευνα που έγινε σε αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Κισάμου βρέθηκε και κατασχέθηκε το πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.