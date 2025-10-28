ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την σύλληψη του δράστη σε γλέντι στο Έλος Κισάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στα Χανιά

Συνελήφθη χθες (27.10.2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία σε βάρος 52χρονου ημεδαπού απογευματινές ώρες της 26.10.2025 σε περιοχή του Δήμου Κισάμου και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Επίσης σε έρευνα που έγινε σε αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Κισάμου βρέθηκε και κατασχέθηκε το πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λαμπρός ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στο...

0
Με μεγαλοπρέπεια και εθνική υπερηφάνεια τιμήθηκε το έπος του...

Χανιά : Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά

0
Σύλληψη αλλοδαπού για ναρκωτικά στα Χανιά Συνελήφθη χθες...

Λαμπρός ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στο...

0
Με μεγαλοπρέπεια και εθνική υπερηφάνεια τιμήθηκε το έπος του...

Χανιά : Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά

0
Σύλληψη αλλοδαπού για ναρκωτικά στα Χανιά Συνελήφθη χθες...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μήνυμα Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Επόμενο άρθρο
28η Οκτωβρίου – Ηράκλειο: Τα γράμματα από το μέτωπο, είναι ό,τι έχει από τον πατέρα του
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λαμπρός ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μεγαλοπρέπεια και εθνική υπερηφάνεια τιμήθηκε το έπος του...

Κορυφώνονται σήμερα στο Ηράκλειο οι τιμητικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου, ομιλία,...

Ελληνική σημαία 1440 τετραγωνικών μέτρων κυματίζει στο λιμάνι του Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος...

Χανιά : Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύλληψη αλλοδαπού για ναρκωτικά στα Χανιά Συνελήφθη χθες...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST