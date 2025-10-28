ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μήνυμα Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αγαπητοί συμπολίτες,
Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί ημέρα μνήμης, τιμής και υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες. Είναι η ημέρα που ο λαός μας, με απαράμιλλο θάρρος και ενότητα, ύψωσε το ανάστημά του απέναντι στον φασισμό και υπερασπίστηκε την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την εθνική ανεξαρτησία.

Σήμερα, τιμούμε τους ήρωες του ’40, τους στρατιώτες και τις γυναίκες της Πίνδου, τους απλούς ανθρώπους που με αυταπάρνηση και πίστη στην πατρίδα έγραψαν με το αίμα τους χρυσές σελίδες στην ιστορία του Έθνους μας. Η θυσία τους, μας εμπνέει και μας καθοδηγεί, ιδιαίτερα σε εποχές που οι αξίες της δημοκρατίας και της ειρήνης δοκιμάζονται.

Ως Δήμαρχος Χερσονήσου, καλώ όλους μας να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη και το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου. Να μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές την αγάπη για την πατρίδα, τον σεβασμό στην ιστορία και την ευθύνη για το μέλλον. Η εθνική ενότητα, η κοινωνική αλληλεγγύη και η ενεργή συμμετοχή στα κοινά είναι το καλύτερο αντίδωρο στους αγώνες των προγόνων μας.

Χρόνια πολλά σε όλους. Ζήτω η 28η Οκτωβρίου! Ζήτω η Ελλάδα!
Με τιμή, Ζαχαρίας Δοξαστάκης

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λαμπρός ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στο...

0
Με μεγαλοπρέπεια και εθνική υπερηφάνεια τιμήθηκε το έπος του...

Κορυφώνονται σήμερα στο Ηράκλειο οι τιμητικές εκδηλώσεις...

0
Με δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου, ομιλία,...

Λαμπρός ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στο...

0
Με μεγαλοπρέπεια και εθνική υπερηφάνεια τιμήθηκε το έπος του...

Κορυφώνονται σήμερα στο Ηράκλειο οι τιμητικές εκδηλώσεις...

0
Με δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου, ομιλία,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη για την Εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την σύλληψη του δράστη σε γλέντι στο Έλος Κισάμου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λαμπρός ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μεγαλοπρέπεια και εθνική υπερηφάνεια τιμήθηκε το έπος του...

Κορυφώνονται σήμερα στο Ηράκλειο οι τιμητικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου, ομιλία,...

Ελληνική σημαία 1440 τετραγωνικών μέτρων κυματίζει στο λιμάνι του Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος...

Χανιά : Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύλληψη αλλοδαπού για ναρκωτικά στα Χανιά Συνελήφθη χθες...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST