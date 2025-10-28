Μήνυμα Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Αγαπητοί συμπολίτες,

Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί ημέρα μνήμης, τιμής και υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες. Είναι η ημέρα που ο λαός μας, με απαράμιλλο θάρρος και ενότητα, ύψωσε το ανάστημά του απέναντι στον φασισμό και υπερασπίστηκε την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την εθνική ανεξαρτησία.

Σήμερα, τιμούμε τους ήρωες του ’40, τους στρατιώτες και τις γυναίκες της Πίνδου, τους απλούς ανθρώπους που με αυταπάρνηση και πίστη στην πατρίδα έγραψαν με το αίμα τους χρυσές σελίδες στην ιστορία του Έθνους μας. Η θυσία τους, μας εμπνέει και μας καθοδηγεί, ιδιαίτερα σε εποχές που οι αξίες της δημοκρατίας και της ειρήνης δοκιμάζονται.

Ως Δήμαρχος Χερσονήσου, καλώ όλους μας να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη και το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου. Να μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές την αγάπη για την πατρίδα, τον σεβασμό στην ιστορία και την ευθύνη για το μέλλον. Η εθνική ενότητα, η κοινωνική αλληλεγγύη και η ενεργή συμμετοχή στα κοινά είναι το καλύτερο αντίδωρο στους αγώνες των προγόνων μας.

Χρόνια πολλά σε όλους. Ζήτω η 28η Οκτωβρίου! Ζήτω η Ελλάδα!

Με τιμή, Ζαχαρίας Δοξαστάκης