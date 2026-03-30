Χανιά:Η πρώτη επίσημη θεσμική συνάντηση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ. Τίτου, με τον Δήμαρχο Χανίων, Π. Σημανδηράκη,

Η πρώτη επίσημη θεσμική συνάντηση του Μητροπολίτη Κυδωνίας & Αποκορώνου, κ. Τίτου, με τον Δήμαρχο Χανίων, Π. Σημανδηράκη, στο Δημαρχείο – Στο επίκεντρο τα κοινωνικά ζητήματα του τόπου

Τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, επισκέφθηκε σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ. Τίτος, στο γραφείο του στο Δημαρχείο Χανίων. Κατά την άφιξή του, τον Σεβασμιώτατο υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Χανίων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Μανώλης Καραγιαννάκης, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Πραγματοποιήθηκε σύντομη ξενάγηση στο Φουαγιέ του Δημαρχείου, ενώ ακολούθησε συνάντηση σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την κοινή πρόθεση για στενή συνεργασία σε ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα, που αφορούν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη στήριξη ευάλωτων ομάδων και τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλιών, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά.

Σε δηλώσεις του στα Μ.Μ.Ε. ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ. Τίτος, δήλωσε: «Είχαμε μια πολύ ωραία και θερμή συζήτηση με τον Δήμαρχο, που θα αποβεί καρποφόρα για το μέλλον του τόπου μας. Ευελπιστώ ότι η πορεία μας θα είναι κοινή κυρίως σε κοινωνικά ζητήματα, γιατί είμαστε δύο άνθρωποι, που έχουμε όραμα για τον τόπο».

Ο Σεβασμιώτατος πρόσθεσε ότι θα θεραπευτούν παλιότερες πληγές και θα δοθεί στην κοινωνία ό,τι καλύτερο, παρατηρώντας ότι ο Δήμαρχος Χανίων έχει πολύ καλή διάθεση να συνεργαστεί με την Εκκλησία και από την μεριά της Ιεράς Μητροπόλεως υπάρχει αντίστοιχη διάθεση. «Οπότε θα υπάρχει συνοδοιπορία, για να μπορέσουμε να δώσουμε στον ευλογημένο λαό της Μητροπόλεώς μας ό,τι καλύτερο, γιατί το αξίζουν οι άνθρωποι αυτού του τόπου και ιδιαιτέρως η νέα γενιά», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο νέος Μητροπολίτης.

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, από την πλευρά του ανέφερε:

«Είχαμε την πρώτη συνάντηση και υποδεχτήκαμε εδώ στο Δημαρχείο με μεγάλη τιμή και χαρά τον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ. Τίτο. Η παρουσία του σήμερα εδώ σηματοδοτεί στην ουσία και στην πράξη μία νέα σελίδα για τη Μητρόπολή μας.

Ο Δήμος Χανίων δηλώνει απερίφραστα ότι θα βρίσκεται στο πλευρό του Σεβασμιωτάτου και κάθε πρωτοβουλίας, προκειμένου να ενισχύσουμε τον κοινό μας στόχο, που δεν είναι άλλος από το να προσφέρουμε στους πολίτες καλύτερες υπηρεσίες και προϋποθέσεις, ιδιαίτερα σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες».

Ο κ. Σημανδηράκης γνωστοποίησε ότι ο νέος Μητροπολίτης έχει στις προτεραιότητές του την ανταπόκριση στα ζητούμενα, που θέτει η ίδια η κοινωνία και εξέφρασε την ευχή «αυτή

η πρώτη συνάντηση να είναι μία από τις πολλές, που θα σηματοδοτήσουν μία εξαιρετική συνεργασία και θα δικαιώσει τις υψηλές προσδοκίες, που τρέφουμε όλοι προς το πρόσωπό του. Να μπορέσουμε όλοι μαζί, ο καθένας από το δικό του μετερίζι, να είμαστε υπερήφανοι για όσα θα προσφέρουμε στους πολίτες και για το αποτύπωμα, που θα αφήσουμε στον τόπο μας. Καλωσορίσατε, θερμές ευχές, να είστε άξιος».

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. Ο Δήμαρχος Χανίων προσέφερε στον κ. Τίτο ανατύπωση σπάνιου βιβλίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, με τίτλο: «ΠΙΣΤΙΣ – ΠΑΤΡΙΣ ΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ – 1897 – 1901», Τίτου Ζωγραφίδου, Επισκόπου Πέτρας. Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης προσέφερε στον Δήμαρχο Χανίων αναμνηστική πλακέτα της ενθρονίσεως.