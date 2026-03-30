Πλούσιες πασχαλινές δράσεις στα ΚΑΠΗ και τα ΚΗΦΗ του Δήμου Χανίων

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Με αίσθημα αλληλεγγύης, δημιουργικότητας και διαγενεακής σύνδεσης, τα ΚΑΠΗ και το ΚΗΦΗ του Δήμου Χανίων υλοποιούν και φέτος ένα πλούσιο πρόγραμμα πασχαλινών δράσεων για το 2026.

Μέσα από εργαστήρια, εκδηλώσεις, επισκέψεις και συνεργασίες με σχολεία και κοινωνικές δομές, τα μέλη των ΚΑΠΗ συμμετέχουν ενεργά στη διατήρηση των παραδόσεων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή και την επικοινωνία μεταξύ των γενεών.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν κατασκευές λαμπάδων, πασχαλινών στολιδιών, βάγια, παρασκευή παραδοσιακών εδεσμάτων, ομιλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και διαγενεακές συναντήσεις με παιδιά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξία της προσφοράς και της συμμετοχής.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των πασχαλινών δράσεων:

ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ

-Παρασκευή 3 Απριλίου, 12:00 –Πασχαλινή εκδήλωση στον χώρο του ΚΑΠΗ, στην οποία θα συμμετάσχει η ομάδα TANGO του ΚΑΠΗ.

ΚΑΠΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

-Τετάρτη 1 Απριλίου, 10:30–Ομάδα μελών του ΚΑΠΗ θα κατασκευάσει πασχαλινά κουλουράκια με τα παιδιά της Α’ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Πασχαλινά στολίδια θα δοθούν ως δώρο στα παιδιά από την ομάδα κατασκευών του ΚΑΠΗ.

-Πέμπτη 2 Απριλίου, 10:00-Πασχαλινή εκδήλωση στον χώρο του ΚΑΠΗ, η οποία περιλαμβάνει ομιλία με θέμα «Η Κρητική παράδοση και διατροφή την περίοδο του Πάσχα», από τη διατροφολόγο-διαιτολόγο, Τάνια Σαλεβουράκη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Διατροφική Εκπαίδευση».

ΚΑΠΗ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

-Δευτέρα 6 Απριλίου, 11:00 – Πασχαλινή εκδήλωση με τη συμμετοχή των μελών του ΚΑΠΗ.

Γ ΚΑΠΗ

– Παρασκευή 3 Απριλίου, 10.30–Επίσκεψη στο ΚΑΠΗ δυο τμημάτων της Β’ Δημοτικού του 16ου Δημοτικού Σχολείου, όπου τα μέλη του ΚΑΠΗ θα μιλήσουν στα παιδιά για τα πασχαλινά ήθη και έθιμα του Πάσχα της εποχής που έζησαν και θα φτιάξουν μαζί με τα παιδιά πασχαλινές κάρτες.

– Τετάρτη 1 Απριλίου, 10.30: Η ομάδα χειροτεχνίας του Γ΄ ΚΑΠΗ θα φτιάξει πασχαλινές λαμπάδες, που θα προσφερθούν στο Χαμόγελο του Παιδιού.

ΚΑΠΗ ΧΑΛΕΠΑΣ

– Τρίτη 31 Μαρτίου, 10.00: Η ομάδα ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ θα φτιάξει πασχαλινά κουλουράκια.

– Πέμπτη 2 Απριλίου, τα μέλη του ΚΑΠΗ θα επισκεφθούν τον Ζ΄ παιδικό σταθμό για να φτιάξουν κουλουράκια με τα παιδιά και να τους προσφέρουν χειροποίητες λαμπάδες.

ΚΑΠΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

-Τρίτη 31 Μαρτίου- Η καλλιτεχνική μας ομάδα φτιάχνει λαμπάδες, μέρος των οποίων θα δοθούν σε δομή της πόλης μας.

-Τετάρτη 1 Απριλίου. 12:00: Στον χώρο του ΚΑΠΗ θα τελεσθεί ευχέλαιο από τον ιερέα του Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας, Πατέρα Δημήτριο Λιόλιο. Θα προσφερθεί κέρασμα.

ΚΑΠΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

-Παρασκευή 3 Απριλίου- Επίσκεψη στο ΚΑΠΗ μαθητών του παιδικού σταθμού Πιθαρίου, συνοδευόμενα από τις εκπαιδευτικούς τους. Θα τραγουδήσουν τα κάλαντα του Λαζάρου στα μέλη μας και θα προσφέρουν Λαζαράκια.

KΗΦΗ

-Πέμπτη 02/04: Διαγενεακή δράση με τη συμμετοχή παιδιών από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης – Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων, με αντικείμενο την αναβίωση του εθίμου της βαφής πασχαλινών αυγών με παραδοσιακές τεχνικές. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της συνύπαρξης, της κοινωνικής ένταξης και της συμπερίληψης, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαγενεακής αλληλεπίδρασης και της μεταλαμπάδευσης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΚΑΠΗ ΣΟΥΔΑΣ

-Τρίτη 31/3, 15.30:Επίσκεψη μαθητών του 3ου Δημοτικού Σούδας. Βαφή πασχαλινών αυγών.

-Πέμπτη 2/4, 10.00: Η καλλιτεχνική μας ομάδα φτιάχνει Βάγια για την Ενορία του Αγίου Νικολάου Σούδας.

Σάββατο 4/4, 16.00: Τα μέλη του ΚΑΠΗ θα συμμετέχουν σε κοινή εκδήλωση, σε συνεργασία με το Εθελοντικό Κοινωνικό Σωματείο: “Στήριξις”, το Παράρτημα Νέων και Παίδων Κρήτης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σούδας και τη Δημοτική Κοινότητα Σούδας. Η Χορωδία του ΚΑΠΗ θα ψάλλει τα Κάλαντα του Λαζάρου και τα μέλη θα πλάσουν τα Λαζαράκια μαζί με τα παιδιά. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο Κρητικό Παραδοσιακό Σπίτι Σούδας.