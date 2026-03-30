Βατσινά για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ Γαζίου: Η ισοπέδωση συνεχίζεται!

“Κεραυνούς” από την βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά για τη συνεχιζόμενη απογύμνωση της περιφέρειας από υπηρεσίες και δομές, καθιστώντας “Γολγοθά” ακόμη και μια απλή συναλλαγή. Με αφορμή το οριστικό κλείσιμο του ΕΛΤΑ Γαζίου, η βουλευτής αναφέρει σε δήλωσή της:

Και η ισοπέδωση… συνεχίζεται!

Η απόφαση για το οριστικό κλείσιμο του ΕΛΤΑ Γαζίου αποτελεί ακόμη ένα “επεισόδιο” στην πολιτική συστηματικής υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών και εγκατάλειψης της τοπικής κοινωνίας. Χωρίς σχέδιο, χωρίς διάλογο, χωρίς καμία μέριμνα για τους εργαζόμενους και κυρίως για τους πολίτες, που εξυπηρετούνταν καθημερινά.

Πώς θα εξυπηρετούνται πλέον οι κάτοικοι της περιοχής; Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι με κινητικές δυσκολίες, όσοι δεν έχουν πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς ή ψηφιακές υπηρεσίες, αφήνονται στο περιθώριο. Για αυτούς, ακόμη και η πιο απλή συναλλαγή μετατρέπεται σε μια μικρή Οδύσσεια.

Για ακόμη μία φορά, όλα θυσιάζονται στη στενή και κοντόφθαλμη λογική του “κόστους-οφέλους”. Όμως το ερώτημα παραμένει αμείλικτο: όφελος για ποιον; Σίγουρα όχι για τον πολίτη. Όχι για την τοπική κοινωνία που βλέπει τον τόπο της να απογυμνώνεται από βασικές υπηρεσίες. Όχι για την περιφέρεια που οδηγείται σε περαιτέρω μαρασμό.

Η πραγματικότητα είναι ότι οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν το τίμημα μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει τις δημόσιες υπηρεσίες ως “βάρος” και όχι ως δικαίωμα. Είναι όμως αυτή η πολιτική της ΝΔ που, μέρα με τη μέρα, εντείνει τις ανισότητες και επιβαρύνει την καθημερινότητα.

Δεν πρόκειται απλώς για το κλείσιμο ενός ταχυδρομείου. Πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη εγκατάλειψης.