Χανιά:Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ. Τίτου στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Καλογερή

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή πραγματοποίησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ. Τίτος, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026.

Η συνάντηση γνωριμίας επιβεβαίωσε το θετικό κλίμα και τη διάθεση ειλικρινούς και ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Εκκλησίας, η οποία διαχρονικά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνοχή και τη στήριξη της κοινωνίας των Χανίων.

Κατά την επίσκεψη, εργαζόμενοι της Περιφερειακής Ενότητας είχαν την ευκαιρία να καλωσορίσουν τον νέο Ποιμενάρχη, να λάβουν την ευλογία του και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Ο κ. Καλογερής ευχήθηκε ολόψυχα στον νέο Ποιμενάρχη καλή δύναμη στα καθήκοντά του και κάθε επιτυχία στο έργο του, προς όφελος των πολιτών των Χανίων.