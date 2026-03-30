ΚΡΗΤΗ

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης: Eξασφαλίστηκε το νερό του 2027 για Ηράκλειο, Χερσόνησο και Άγιο Νικόλαο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δέκα εκατομμύρια κυβικά νερό πρόκειται να έχουν μπει στο φράγμα του Αποσελέμη μέχρι την επόμενη εβδομάδα, λέει στην ΕΡΤ Ηρακλείου ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Θοδωρής Νίνος, κάτι που δίνει μια τεράστια ανάσα στο μεγάλο ζήτημα της υδροδότησης της ανατολικής Κρήτης.

Σήμερα το πρωί στο φράγμα καταμετρήθηκαν 9 εκ. κυβικά, με τη ροή του νερού που εισρέει σε αυτό να έχει πέσει από χθες, λόγω μειωμένων βροχοπτώσεων, στα 10.500 κυβικά την ώρα. Ωστόσο, οι βροχές που αναμένονται αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη στην περιοχή, υπολογίζεται να εξασφαλίσουν ακόμα 1 εκ. κυβικά, ώστε να είμαστε σίγουροι πια πως έχει διασφαλιστεί το νερό που χρειάζονται οι δήμοι Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου μέχρι και το 2027.

Το νερό που μπαίνει αυτή τη στιγμή στο φράγμα προέρχεται από το Χαβγά ποταμό και από τις πηγές, ενώ έπεται και το νερό που θα προκύψει από το χιόνι που έχει πέσει στα βουνά του Οροπεδίου Λασιθίου.

“Με δεδομένο ότι πέρυσι που περάσαμε ένα από τα πιο θερμά καλοκαίρια των τελευταίων χρόνων, καταναλώσαμε 3,5 εκ. κυβικά, θεωρώ πως τα 4 εκατομμύρια που έχουμε υπολογίσει για το 2026 είναι αρκετά, ώστε να μπορούμε να μιλάμε πια για επάρκεια και για το 2027”, επεσήμανε ο κ. Νίνος.

Ως προς τη βλάβη που έχει υποστεί η μία από τις δικλείδες του φράγματος ο κ. Νίνος ανέφερε πως εξαιτίας της χάθηκε ένα μέρος του νερού και αυτό μόνο όταν η ροή ξεπέρασε τα 40.000 κυβικά την ώρα, καθώς, όπως είπε “το 30% της περίσσειας μπήκε στο φράγμα και το υπόλοιπο μπήκε στον υδροφόρο ορίζοντα, κάτι όμως που έγινε μόνο για μερικές ώρες την ημέρα της μεγάλη βροχόπτωσης”. Η βλάβη αναμένεται να αποκατασταθεί στα τέλη Μαϊου με την άφιξη του απαιτούμενου ανταλλακτικού.https://www.ertnews.gr/

