Χανιά:Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στον Δήμο Πλατανιά

Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δημοτικού Συμβουλίου και των υπαλλήλων του Δήμου Πλατανιά, στο Δημαρχείο Πλατανιά, στο Γεράνι.

Σε μια λιτή τελετή, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου κ.κ. Αμφιλόχιος ευλόγησε την αγιοβασιλόπιτα, παρουσία του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδημάρχων, Προέδρων Δημοτικών Επιχειρήσεων, των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, Δημοτικών Συμβούλων, καθώς και των Υπαλλήλων του Δήμου.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Πλατανιά κος Ιωάννης Μαλανδράκης, έκανε έναν συνολικό απολογισμό της θητείας της Δημοτικής Αρχής, αναφερόμενος στις δράσεις και τα έργα που υλοποιήθηκαν ή δρομολογήθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια, καθώς και στον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες της νέας Δημοτικής περιόδου.

Όπως ανέφερε, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία ενός Δήμου λειτουργικού και φιλικού προς τους κατοίκους, με σύγχρονες και στελεχωμένες υπηρεσίες, καθώς και με ασφαλείς και λειτουργικές υποδομές που θα καλύπτουν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, ο Δήμος Πλατανιά μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης και για νέους κατοίκους, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε θερμά τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες του στην Δημοτική Αρχή, καθώς και τους συνεργάτες του Δήμου για την προσπάθεια και την αφοσίωσή τους στην υλοποίηση του κοινού έργου, αλλά και τους δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συνεργασία και τη συνεισφορά τους, ευχόμενος σε όλους μια δημιουργική και παραγωγική χρονιά, με υγεία και προσωπική και οικογενειακή ευημερία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο σημαντικό έργο που επιτελούν καθημερινά οι Υπηρεσίες του Δήμου, όπως η οικονομική, η τεχνική, οι προνοιακές και κοινωνικές δομές, οι διοικητικές υπηρεσίες, του προγραμματισμού & εξυπηρέτησης πολιτών και ιδιαίτερα η υπηρεσία της καθαριότητας— υπογραμμίζοντας ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του Δήμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο τυχεροί υπάλληλοι έλαβαν τέσσερις ημέρες άδεια και ένα προσωπικό δώρο από τον Δήμαρχο, ενώ τα δύο φλουριά της βασιλόπιτας αντιστοιχούσαν σε δύο ακόμη υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι έλαβαν από δύο ημέρες άδεια ο καθένας.

Νέος Πρεσβύτερος στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

7 Ιανουαρίου 2026 Το πρωί της Τετάρτης, 7ης Ιανουαρίου 2025,...

Αγρότες: Aποδέχονται την πρόσκληση για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη

Ανοίγουν από αύριο οι δρόμοι – Παραμένουν στα μπλόκα...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

Χανιά:Κλειστή σύσκεψη Π.Ε. Χανίων, με θέμα την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στο Εκθεσιακό Κέντρο Αγυιάς

Κλειστή σύσκεψη έλαβε χώρα την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026...

