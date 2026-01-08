Στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος ΕΔΕΥΑ κ. Γιώργης Μαρινάκης

Συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θόδωρο Λιβάνιο και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠ ΕΣ, αρμόδιους για την κατάρτιση του νέου κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΤΑ) θα έχει ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος ΕΔΕΥΑ κ. Γιώργης Μαρινάκης, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη νέα αυτοδιοικητική νομοθεσία, διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται, ο Δήμαρχος θα θέσει υπόψη του Υπουργού θέματα που αφορούν τις διατάξεις του κώδικα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ενώ, με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ, θα συζητήσει με τον κ. Λιβάνιο τις διατάξεις που αφορούν τη διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας και βιωσιμότητας των ΔΕΥΑ, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το τελικό τους περιεχόμενο.

Στόχος είναι η κατοχύρωση της θέσης των ΔΕΥΑ ως αυτοδιοικητικές μονάδες με κοινωφελή χαρακτήρα, ο εκσυγχρονισμός τους και η αποτελεσματική οργάνωσή τους προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο στην απρόσκοπτη παροχή καθαρού, επαρκούς πόσιμου νερού όσο και στη διαχείριση αποβλήτων.

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξέταση συγκεκριμένων διατάξεων του νέου πειθαρχικού κώδικα, που αφορούν αιρετούς αλλά και διευθυντές- προϊσταμένους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διατάξεις, αρκεί η άσκηση ποινικής δίωξής τους σε βαθμό κακουργήματος, ακόμη και για υποτιθέμενα «εγκλήματα» που τελέστηκαν δια παραλείψεως, για να τεθούν σε αργία ή ακόμη και παύση από τα καθήκοντά τους .

Υπό αυτό το καθεστώς πίεσης και φόβου, οι εργαζόμενοι εξωθούνται σε άρνηση να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους ως Διευθυντές και Πρ/νοι, αισθανόμενοι ότι είναι εκτεθειμένοι στην κρίση των εισαγγελικών αρχών, χωρίς την τελική κρίση της δικαιοσύνης.

Ο Δήμαρχος θα επιστρέψει στο Ρέθυμνο το Σάββατο 10/1/26 και κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα τον αναπληρώνει Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μάνος Τσάκωνας.