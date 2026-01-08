Στον Δήμαρχο Χανίων, Π. Σημανδηράκη ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)

Τον Πρόεδρο των Εργαζομένων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και Αντιπρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Γεώργιο Μαθιόπουλο, υποδέχθηκε σήμερα, 8 Ιανουαρίου 2026 στο γραφείο του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, Γιώργου Φραγκιαδάκη, της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένης Ζερβουδάκη και του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και Αντιδημάρχου Παλιάς Πόλης, Μανώλη Κοτσιφάκη.

Τον κ. Μαθιόπουλο συνόδευσαν ο υπεύθυνος τομέα του ΕΚΑΒ στα Χανιά, Στέλιος Βαρβαντάκης, καθώς και μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ στα Χανιά, Εμμανουήλ Θεοδωράκης, Εμμανουήλ Κατσανεβάκης και Ευάγγελος Σγουράκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία του Δήμου με το ΕΚΑΒ, καθώς και τρόποι ενίσχυσης των υπηρεσιών επείγουσας φροντίδας στα Χανιά.

Ο κ. Σημανδηράκης εξέφρασε τη σταθερή στήριξη του Δήμου στο σημαντικό έργο του ΕΚΑΒ, επισημαίνοντας τη σημασία της άμεσης ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά υγείας.

Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Δήμος Χανίων θα παραχωρήσει χώρο στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου προκειμένου να δημιουργηθεί ένας σταθμός Πρώτων Βοηθειών για τις ανάγκες του Ενετικού Λιμένα και της Παλιάς Πόλης με εκπαιδευμένο προσωπικό και μηχανή άμεσης επέμβασης, που θα δραστηριοποιείται κυρίως κατά τους θερινούς μήνες.

Τέλος, από την πλευρά του, ο κ. Μαθιόπουλος ενημέρωσε τον Δήμαρχο Χανίων για τις πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις στον τομέα της επείγουσας φροντίδας υπογραμμίζοντας πως ενώ έχουν γίνει κινήσεις ενίσχυσής της, οι ανάγκες παραμένουν αρκετές ενώ ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή για την έως τώρα συνεργασία.