Χανιά:Κλειστή σύσκεψη Π.Ε. Χανίων, με θέμα την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στο Εκθεσιακό Κέντρο Αγυιάς

Κλειστή σύσκεψη έλαβε χώρα την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 στην Αντιπεριφέρεια Χανίων για το θέμα της προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Εκθεσιακό Κέντρο Αγυιάς.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γ. Γ. Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Σπυρίδων Σταθούλης, επικεφαλής κλιμακίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νικόλαος Καλογερής, ο Πρόεδρος της ΠΑΝΕΤΑΙΚ Ευστράτιος Φλεμετάκης και ο Λιμενάρχης Χανίων Νεκτάριος Γιαννουλάκης από κοινού με τον Υπολιμενάρχη Ευάγγελο Κοκολογιαννάκη.

Στη σύσκεψη τέθηκε το θέμα των απαραίτητων παρεμβάσεων προκειμένου ο χώρος να μπορεί με ασφάλεια να φιλοξενεί προσωρινά μετανάστες που αποβιβάζονται στο Ν. Χανίων και οι οποίοι αφού καταγραφούν και ταυτοποιηθούν αναχωρούν για μόνιμες δομές στην ηπειρωτική χώρα.

Κατά τη σύσκεψη εκφράστηκε για πολλοστή φορά τόσο από τον Αντιπεριφερειάρχη όσο και από τον Πρόεδρο της Αναπτυξιακής η βούληση να εξευρεθεί άλλος κατάλληλος χώρος, δεδομένων των σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία χώρου φιλοξενίας στον υφιστάμενο χώρο, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις. Οι θέσεις αυτές έχουν διατυπωθεί κατ’ επανάληψη στην αρμόδια Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.

Χαρακτηριστικά ειπώθηκε ότι οι αποζημιώσεις που θα καταβληθούν για να έξοδα που έχουν γίνει τα δύο τελευταία χρόνια και για τα απωλεσθέντα έσοδα από τη μη λειτουργία του χώρου, δεν αλλάζουν ούτε κατ’ ελάχιστον την πάγια θέση να απελευθερωθεί το συντομότερο ο χώρος και να ξεκινήσει η αναβάθμισή του σύμφωνα με την υφιστάμενη μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ο Γενικός Γραμματέας έδειξε ότι κατανοεί το πρόβλημα αλλά ζήτησε, μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος, να επιτραπεί στο Υπουργείο να κάνει κάποιες μικρές παρεμβάσεις προκειμένου να χρησιμοποιείται με ασφάλεια έως ότου αποδεσμευτεί. Οι παρεμβάσεις δεν θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, δεδομένου ότι ο εκθεσιακός και εργασιακός αυτός χώρος δεν μπορεί να υποστηρίζει στο διηνεκές μια τέτοια χρήση.

Κλείνοντας συμφωνήθηκε αφού μελετηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις από πλευράς Υπουργείου, να αποσταλούν για έγκριση από τους εδώ φορείς, προκειμένου να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ο χώρος για το τρέχον έτος με ασφάλεια για όλους τους χρήστες, εργαζόμενους και διαμένοντες.