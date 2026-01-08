Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 9 Iανουαρίου έως την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 συνοπτικά:

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026

“Μικρές Σκέψεις, Μεγάλες Δημιουργίες”- Μουσική δωματίου

Η βιολονίστρια Μαρίνα Ηλιάδου, ο τσελίστας Ματέο Σεστάνι και η πιανίστα Αποστολία Αναστασίου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλίες μουσικής δωματίου, υπό τον τίτλο “Μικρές Σκέψεις, Μεγάλες Δημιουργίες”. Ο τίτλος της συναυλίας αντλεί έμπνευση από το “Trio Dumky” του Antonín Dvořák, όπου η λέξη Dumky μεταφράζεται ως “σκέψεις”.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία εμβληματικά έργα για πιάνο τρίο, γεμάτα συναισθηματική ένταση, λυρισμό και εκφραστικότητα: Trio élégiaque No. 1 – Sergei Rachmaninoff . Το Trio élégiaque No. 1 του Σεργκέι Ραχμάνινοφ είναι ένα από τα πρώτα έργα του μεγάλου Ρώσου συνθέτη και γράφτηκε το 1892. Piano Trio No. 2 – Dmitri Shostakovich. Piano Trio No. 4 “Ducky” – Antonín Dvořák. Ελάτε να απολαύσετε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, όπου οι “μικρές σκέψεις” μετατρέπονται σε “μεγάλες δημιουργίες”.

Συντελεστές- Βιολί: Μαρίνα Ηλιάδου, Βιολοντσέλο: Ματέο Σεστάνι, Πιάνο: Αποστολία Αναστασίου

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου( Αίθουσα Συναυλιών). Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/mikres-skepseis-megales-dimiourgies-553

Μεσόπελαγα του Σλάβομιρ Μρόζεκ – Θέατρο

Η αριστουργηματική μαύρη κωμωδία του Σλάβομιρ Μρόζεκ, με την σκηνοθετική υπογραφή του Νικολή Αβραμάκη και ζωντανή μουσική από τον Γιάννη Κιαγιαδάκη. Τρεις ναυαγοί, μια σχεδία, κι ένας κόσμος που ακόμη επιπλέει. Όταν τελειώνουν οι προμήθειες, απομένει μόνο η ανθρώπινη φύση — ωμή, παράλογη, κωμικοτραγική.

Ο Mrożek στήνει μια μαύρη κωμωδία όπου η πείνα λειτουργεί ως τροφή της εξουσίας. Η δικαιοσύνη, η δημοκρατία και ο πολιτισμός απογυμνώνονται από το προσωπείο τους, αφήνοντας να φανεί η γυμνή φύση του ανθρώπου — ικανή για τα πάντα.

Μέσα από το γέλιο και τον τρόμο, ο συγγραφέας μάς φέρνει αντιμέτωπους με μια κοινωνία που έχει μάθει να καταναλώνει — ιδέες, αξίες, ανθρώπους. Και ρωτά: πόσο μακριά είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε; Τι θυσιάζουμε για να σωθούμε; Πόσοι θα μείνουμε στη σχεδία — και ποιοι θα τολμήσουμε, μεσοπέλαγα , να κολυμπήσουμε στα βαθιά νερά της ελευθερίας;

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Νικολής Αβραμάκης

Μετάφραση: Κυριακή Καζελίδου

Ζωντανή μουσική: Γιάννης Κιαγιαδάκης

Σκηνογραφία-ενδυματολογία: Μαρίνα Μουρτζή

Βοηθός σκηνοθέτη: Εύα Φουρλάνου

Βοηθός ενδυματολόγου-σκηνογράφου: Ζακ Σπινάκης

Κατασκευή σκηνικών αντικειμένων: Νινα Γκουρογιάννη

Παίζουν: Βασίλης Ξενικάκης Νίκος Ανδριγιαννάκης Ορφέας Χατζηδημητρίου

Φιλική συμμετοχή: Ιάσονας Χριστοδούλου

Γραφιστικό περιβάλλον: Χρυσόστομος Σπετσίδης, Γιάννης Μαυραντωνάκης

Φωτογραφίες: Μάνος Πολιτάκης

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο(αίθουσα Πειραματικού Θεάτρου). Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/mesopelaga-tou-slabomir-mrozek-554

Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2025

Συνεχίζονται …

Έκθεση Αρχιτεκτονικής: “IntelligensHistorica” – Τα ενετικά νεώρια στη Κρήτη

Στην βασιλική του Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου έως τις 23 Ιανουαρίου 2026 παρουσιάζεται η έκθεση αρχιτεκτονικής με τίτλο Intelligens Historica. Πρόκειται για τις προτάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αποκατάσταση

και επανάχρηση των ενετικών νεωρίων στο Ηράκλειο και στα Χανιά, όπως παρουσιάστηκαν στο ελληνικό περίπτερο ως εθνική εκπροσώπηση στην 19η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής – La Biennale di Venezia, με θέμα:

Intelligens.Natural.Artificial.Collective με επιμελητή τον Carlo Ratti, που έλαβε χώρα στους κήπους της Biennale και στο νεώριο της Βενετίας από 10 Μαΐου έως 23 Νοεμβρίου 2025.

Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 – Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο 10:00 -18:00. Τρίτη, Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/intelligenshistorica/

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου συνεχίζεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ.

Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του.

Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος) Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.Διαβάστε περισσότερα εδώ: : https://www.heraklionculture.gr/events_all/exibition-dimitrios-vikelas/

