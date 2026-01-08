Νέος Πρεσβύτερος στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

7 Ιανουαρίου 2026

Το πρωί της Τετάρτης, 7ης Ιανουαρίου 2025, επί τη Εορτή της Συνάξεως του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και ακολούθως τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης-Μπαλή.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε η εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου Νικολάου Ρουσσάκη, Θεολόγου-Αγιογράφου, υιού και εγγόνου Ιερέων της Τοπικής Εκκλησίας.

Ο Σεβασμιώτατος απευθύνθηκε στο νέο Πρεσβύτερο της Εκκλησίας με λόγους παραινετικούς, προτρέποντάς τον, στην ιερατική του πλέον διακονία, να μιμηθεί τον Τίμιο Πρόδρομο ως προς την παρρησία του, τη στοχοθεσία της αποστολής του, την αφοσίωση και την αγάπη του, καθώς και στο διαρκές κήρυγμα της μετανοίας, το οποίο ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος εκήρυττε.

Περί του ιερού προσώπου του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου ομίλησε, κατά τη διάρκεια του Κοινωνικού, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αθανάσιος Καραχάλιος, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας και Ηγούμενο της Μονής, Πανοσιολ. Αρχιμ. Παρθένιο Καλυβιανάκη, ο οποίος είναι και ο πνευματικός της οικογένειας του νέου Πρεσβυτέρου, για όλη τη συμβολή του στη σημερινή ημέρα.

Μεταξύ των πολυπληθών προσκυνητών, παρέστησαν και ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος μετά της συζύγου του και Αντιδημάρχων, καθώς και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης κ. Μιχαήλ Σαρρής μετά της οικογενείας του.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στο αρχονταρίκι και ακολούθως στην τράπεζα της Ιεράς Μονής, ο νέος Πρεσβύτερος της Εκκλησίας δέχθηκε τις ευχές όλων των χριστιανών, κληρικών και λαϊκών, που προσήλθαν.