«Πάγωμα» στην αγορά ελαιολάδου – Λίγες πράξεις και αναμονή τιμών – Τι ισχύει στην Κρήτη

Περιορισμένες είναι αυτή την περίοδο οι εμπορικές συμφωνίες για πώληση ελαιολάδου στη χώρα, με την αγορά να βρίσκεται σε φάση αναμονής και τους παραγωγούς να τηρούν στάση επιφυλακής. Αυτή την εποχή δεν έχουμε πολλές εμπορικές συμφωνίες για πώληση ελαιολάδου στην χώρα μας με την αγορά να βρίσκεται σε αναμονή. Πριν λίγες ημέρες ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Δήμου Καντάνου Σελίνου στην Κρήτη προχώρησε σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώληση ενός βυτίου βιομηχανικού ελαιολάδου, 28 τόνων, με οξύτητα 7,60. Ο γενικός διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών Δήμου Καντάνου Σελίνου κ. Χρήστος Πρασιανάκης ανέφερε στον ΑγροΤύπο ότι ήρθαμε σε συμφωνία για την πώληση του ελαιολάδου στην τιμή των 2,40 ευρώ το κιλό. Στην Λακωνία, λίγες ημέρες πριν να τελειώσει το 2025, ο Ελαιουργικός Αγροτικός Συνεταιρισµός Μεταµόρφωσης, ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισµός Παπαδιανίκων και ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισµός Φοινικίου, ήρθαν σε συμφωνία πώλησης, από ένα βυτίο έκαστος, έξτρα παρθένου ελαιόλαδου, με τιμές παραγωγού που κυμάνθηκαν από 5,60 έως 5,80 ευρώ το κιλό. Από την Μεσσηνία ο κ. Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος στον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό – ΟΠ Νηλέας, τονίζει στον ΑγροΤύπο ότι υπάρχει αυτή την εποχή ένα «πάγωμα» της αγοράς. Λίγες εμπορικές πράξεις γίνονται για πώληση ελαιολάδου με τιμές από 4,30 έως 4,40 ευρώ το κιλό. Υπάρχουν ελαιόλαδα στις αποθήκες και αναμένουμε τις επόμενες ημέρες πως θα κινηθεί η αγορά. Πάντως φέτος έχουμε πολλά προβλήματα ποιότητας λόγω γλοιοσπόριου. Αν και οι ελαιοπαραγωγοί ακολούθησαν όλα τα πρωτόκολλα και έκαναν τους απαραίτητους ψεκασμούς δεν κατάφεραν να το αντιμετωπίσουν και θα πρέπει να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ. Μεγάλο πρόβλημα θα αντιμετωπίσει η χώρα μας αν τελικά συμφωνήσει η Κομισιόν να διπλασιάσει το αδαμολόγητο ελαιόλαδο που εισάγεται από την Τυνησία. Μιλάμε για μεγάλες ποσότητες, πάνω από 100.000 τόνους, με τιμές γύρω στο 3,30 ευρώ το κιλό. Αυτό θα φέρει σίγουρα «πίεση» προς τα κάτω στην τιμή του ελαιολάδου της χώρας μας. Θα είναι μια καταστροφική απόφαση που θα φέρει μεγάλα προβλήματα στην ελαιοπαραγωγή της χώρας μας. Από την πλευρά του ο κ. Μιχάλης Αντωνόπουλος, πρόεδρος του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού (ΑΕΣ) Καλαμάτας, τονίζει στον ΑγροΤύπο ότι η τάση της αγοράς αυτή την περίοδο είναι τα υψηλής ποιότητας ελαιόλαδα της χώρας μας να έχουν τιμή παραγωγού από 5 έως 6 ευρώ το κιλό. Η αγορά δεν φαίνεται να θέλει να δώσει υψηλότερες τιμές. Επίσης τα χαμηλής ποιότητας ελαιόλαδα, που είχαμε φέτος λόγω των καιρικών συνθηκών, τα αγοράζουν οι έμποροι σε χαμηλές τιμές και τα ραφινάρουν. Αυτά τα λάδια στο ράφι έχουν υψηλές τιμές, που μερικές φορές ξεπερνούν τις τιμές παραγωγού για το έξτρα παρθένο. Προβληματισμός υπάρχει και με τις εισαγωγές αδασμολόγητου ελαιολάδου από την Τυνησία. Δεν μπορεί η Κομισιόν για ένα προϊόν που επιδοτείται από την ΚΑΠ να επιστρέπει την εισαγωγή του από τρίτες χώρες και μάλιστα σε χαμηλότερες τιμές από αυτές που υπάρχουν στην Ευρώπη. Αυτό που γίνεται στην πράξη είναι να έχει φτηνή πρώη ύλη η βιομηχανία εις βάρος της ευρωπαϊκής παραγωγής. Τιμή ελαιολάδου στην Ισπανία Μικρή μείωση στην τιμή του ελαιολάδου είχαμε τις πρώτες ημερες του 2026 στην Ισπανία. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα από το σύστημα ελέγχου τιμών Poolred, από τις 29 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 4 Ιανουαρίου 2026, η τιμή παραγωγού για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ήταν 4,20 ευρώ, το παρθένο ελαιόλαδο 3,74 ευρώ και το ελαιόλαδο lampante 3,59 ευρώ.