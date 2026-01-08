ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑ

Θετικό κλίμα στους αγρότες για τον διάλογο με την κυβέρνηση – Σε αναμονή αποφάσεων για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

ΠΚ team

Ημερομηνία:

Θετικά φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι αγρότες τη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, εν μέσω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα.

Θετική ανταπόκριση φαίνεται να βρίσκει στους αγρότες η νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, όπως αυτή μεταφέρθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη, κατά την οποία θα αποφασιστεί, μεταξύ άλλων, η συγκρότηση της επιτροπής που θα εκπροσωπήσει τα αγροτικά μπλόκα στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Νωρίτερα, με τις αγροτικές κινητοποιήσεις να εντατικοποιούνται την επομένη της εξειδίκευσης των μέτρων της κυβέρνησης για τη διευκόλυνση γεωργών και κτηνοτρόφων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με συνέντευξή του στο Newsbomb.gr απευθύνει βαρύνουσας σημασίας πρόσκληση στον αγροτικό κόσμο για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου) που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος» είπε ο Παύλος Μαρινάκης στο Newsbomb και την Αμαλία Κάτζου.

«Να ανασταλούν αυτές οι κινητοποιήσεις, να είναι αναλογική η εκπροσώπηση και την Τρίτη μπορεί να γίνει η συνάντηση» υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην Αμαλία Κάτζου απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των αγροτών.

«Για να μην υπάρχει παρανόηση, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα» τόνισε ο κ. Μαρινάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsbomb.

ΠΚ team
ΠΚ team
