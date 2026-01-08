Αλλάζει ο καιρός: Δύο ψυχρά μέτωπα και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα

Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα – Δύο διαδοχικά ψυχρά μέτωπα φέρνουν χιόνια και έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα το απόγευμα, με τη χώρα να εισέρχεται σε περίοδο ψύχους που, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα έχει διάρκεια και ένταση. Όπως επισημαίνει στη νεότερη πρόγνωσή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μια πολική αέρια μάζα κατευθύνεται προς την Ελλάδα, σηματοδοτώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και εκδήλωση χιονοπτώσεων ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Η πρώτη ψυχρή εισβολή ξεκινά από σήμερα και κορυφώνεται έως αύριο, ενώ ένα δεύτερο, πιο οργανωμένο κύμα ψύχους αναμένεται από τη Δευτέρα προς την Τρίτη, με περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών. Ο μετεωρολόγος δεν αποκλείει από τις 12 Ιανουαρίου την εκδήλωση χιονοπτώσεων στα βόρεια προάστια της Αθήνα. Καιρός «δύο ταχυτήτων» πριν την ψυχρή εισβολή Για το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας, ο κ. Μαρουσάκης περιγράφει μια χώρα «κομμένη στα δύο». Στα ανατολικά και νότια τμήματα δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις έως αργά το απόγευμα. Αντίθετα, στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα τα φαινόμενα θα είναι έντονα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους ενδέχεται να συνοδευτούν από κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε περιοχές όπως η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά Ελλάδα, η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πρόσκαιρα έντονα. Σε επιφυλακή οι Αρχές Την ίδια στιγμή, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο καιρού, προειδοποιώντας για απότομη αλλαγή των συνθηκών, πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις αρχικά στα ορεινά και ημιορεινά, με τάση επέκτασης σε χαμηλότερα υψόμετρα καθώς θα προχωρά το ψυχρό μέτωπο. Το επόμενο 48ωρο θεωρείται κρίσιμο, καθώς τα δύο ψυχρά μέτωπα-εξπρές που αναμένονται θα διαμορφώσουν ένα σκηνικό χειμώνα σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις και έντονα καιρικά φαινόμενα.