Ξενοδοχοϋπάλληλοι: Προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για το απλήρωτο επίδομα ανεργίας

“Αυτό δεν είναι καθυστέρηση, είναι εμπαιγμός” τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου τους στο Ηράκλειο.
Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου προσέφυγε στην δικαιοσύνη γιατί χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό, περιμένουν ακόμη το επίδομα ανεργίας.
Ο πρόεδρος του Σωματείου Νίκος Κοκολάκης είπε στην «Π» ότι από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τώρα έχουν κατατεθεί 23.000 αιτήσεις για το ταμείο ανεργίας, έχουν διεκπεραιωθεί περίπου οι 10.000 ,αλλά από αυτούς πάρα πολλοί δεν έχουν πληρωθεί ακόμη. Οι υπόλοιπες 14.000 ,παραμένουν σε εκκρεμότητα.
«Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες συνάδελφοί μας, που έκαναν γιορτές ,χωρίς χρήματα, θα συνεχίσουν να έχουν άδειο πορτοφόλι» τόνισε.
Ο ίδιος σημείωσε ότι αυτές οι καθυστερήσεις οφείλονται στις ελλείψεις προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες ,γιατί η κυβέρνηση δεν φρόντισε να βρει λύση αφήνοντας τόσο κόσμο,απλήρωτο.
“Είμαστε οργισμένοι”
Ο πρόεδρος έγραψε: Οι άνεργοι συνάδελφοι είναι δικαίως εξοργισμένοι.
Η ΔΥΠΑ,που «έχει χάσει τη μπάλα» μιλά για 45 ημέρες, αλλά η επεξεργασία και η ολοκλήρωση των αιτήσεων ξεπερνούν τις 60 και οι πληρωμές είναι άγνωστο πότε θα γίνουν .Αυτό δεν είναι καθυστέρηση, είναι εμπαιγμός.
Η κατάσταση όμως χειροτερεύει: αιτήσεις μπλοκαρισμένες, απλήρωτοι άνεργοι, χάος με τις πληρωμένες κάρτες.
Σήμερα Πέμπτη 8/1/2026 , η Ομοσπονδία μας προχώρησε σε νομική κίνηση.
Καταθέσαμε αίτημα σε Υπ. Εργασίας και ΔΥΠΑ για έρευνα ευθυνών κατά παντός υπευθύνου και το πόρισμα θα κατατεθεί στον Εισαγγελέα
Είναι μια πολιτική που αφήνει εργαζόμενους εξαθλιωμένους, χωρίς εισόδημα και αξιοπρέπεια.
Η προσφυγή στην δικαιοσύνη είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε απέναντι στους συναδέλφους μας», κατέληξε ο ίδιος.
