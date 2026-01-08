ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ξενοδοχοϋπάλληλοι: Προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για το απλήρωτο επίδομα ανεργίας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

“Αυτό δεν είναι καθυστέρηση, είναι εμπαιγμός” τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου τους στο Ηράκλειο.

Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου προσέφυγε στην δικαιοσύνη γιατί χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό, περιμένουν ακόμη το επίδομα ανεργίας.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Νίκος Κοκολάκης είπε στην «Π» ότι από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τώρα έχουν κατατεθεί 23.000 αιτήσεις για το ταμείο ανεργίας, έχουν διεκπεραιωθεί περίπου οι 10.000 ,αλλά από αυτούς πάρα πολλοί δεν έχουν πληρωθεί ακόμη. Οι υπόλοιπες 14.000 ,παραμένουν σε εκκρεμότητα.

«Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες συνάδελφοί μας, που έκαναν γιορτές ,χωρίς χρήματα, θα συνεχίσουν να έχουν άδειο πορτοφόλι» τόνισε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι αυτές οι καθυστερήσεις οφείλονται στις ελλείψεις προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες ,γιατί η κυβέρνηση δεν φρόντισε να βρει λύση αφήνοντας τόσο κόσμο,απλήρωτο.

“Είμαστε οργισμένοι”

Ο πρόεδρος έγραψε: Οι άνεργοι συνάδελφοι είναι δικαίως εξοργισμένοι.
Η ΔΥΠΑ,που «έχει χάσει τη μπάλα» μιλά για 45 ημέρες, αλλά η επεξεργασία και η ολοκλήρωση των αιτήσεων ξεπερνούν τις 60 και οι πληρωμές είναι άγνωστο πότε θα γίνουν .Αυτό δεν είναι καθυστέρηση, είναι εμπαιγμός.
Η κατάσταση όμως χειροτερεύει: αιτήσεις μπλοκαρισμένες, απλήρωτοι άνεργοι, χάος με τις πληρωμένες κάρτες.
Σήμερα Πέμπτη 8/1/2026 , η Ομοσπονδία μας προχώρησε σε νομική κίνηση.
Καταθέσαμε αίτημα σε Υπ. Εργασίας και ΔΥΠΑ για έρευνα ευθυνών κατά παντός υπευθύνου και το πόρισμα θα κατατεθεί στον Εισαγγελέα
Είναι μια πολιτική που αφήνει εργαζόμενους εξαθλιωμένους, χωρίς εισόδημα και αξιοπρέπεια.
Η προσφυγή στην δικαιοσύνη είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε απέναντι στους συναδέλφους μας», κατέληξε ο ίδιος.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις και πόσο...

0
Τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις τιμές...

Επίδομα μητρότητας: «Κλείδωσε» η πρώτη πληρωμή για...

0
Ποιες θα το λάβουν, ποιες μένουν εκτός. Αντίστροφα μετρά ο...

Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις και πόσο...

0
Τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις τιμές...

Επίδομα μητρότητας: «Κλείδωσε» η πρώτη πληρωμή για...

0
Ποιες θα το λάβουν, ποιες μένουν εκτός. Αντίστροφα μετρά ο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αλλάζει ο καιρός: Δύο ψυχρά μέτωπα και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
Επόμενο άρθρο
Νέες εκλογές Επισκόπων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Δεκτή από το Φανάρι η παραίτηση του πρώην Λάμπης Ειρηναίου
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις και πόσο θα διαρκέσουν – Ποιες Κυριακές θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις τιμές...

Επίδομα μητρότητας: «Κλείδωσε» η πρώτη πληρωμή για το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Ποιες θα το λάβουν, ποιες μένουν εκτός. Αντίστροφα μετρά ο...

Νέο μηνιαίο κρατικό επίδομα ύψους έως 800 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν

ΠΚ team ΠΚ team -
Πρόγραμμα μετεγκατάστασης στην ύπαιθρο. Σε λίγες ημέρες θα βγει στον...

Νέες εκλογές Επισκόπων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Δεκτή από το Φανάρι η παραίτηση του πρώην Λάμπης Ειρηναίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέοι Βοηθοί Επίσκοποι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Ολοκληρώθηκε η...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST