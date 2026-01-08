Νέες εκλογές Επισκόπων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Δεκτή από το Φανάρι η παραίτηση του πρώην Λάμπης Ειρηναίου

Νέοι Βοηθοί Επίσκοποι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα εργασιών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου στο Φανάρι. Με σημαντικές εκκλησιαστικές αποφάσεις ολοκληρώθηκαν σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, οι εργασίες της πρώτης ημέρας της Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικό Πατριαρχείο, η οποία συνεδρίασε στο Φανάρι, υπό την προεδρία της Α.Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Κορυφαία στιγμή της συνεδρίασης αποτέλεσε η εκλογή δύο νέων Βοηθών Επισκόπων, έπειτα από κανονική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Η Σύνοδος εξέλεξε τον Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίο Ιατρίδη στον τίτλο του Επισκόπου Ελαίας, ως Βοηθό Επίσκοπο πλησίον του Μητροπολίτη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας, καθώς και τον Αρχιμανδρίτη Αμβρόσιο Σταμπλιάκα, Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Γαλλίας, στον τίτλο του Επισκόπου Σινώπης, ως Βοηθό Επίσκοπο παρά τω Μητροπολίτη Γαλλίας. Οι δύο τίτλοι παραπέμπουν σε ιστορικές επισκοπές της Μικράς Ασίας, οι οποίες «πάλαι ποτέ διέλαμψαν», σύμφωνα με τη συνοδική διατύπωση, διατηρώντας ζωντανή τη μακραίωνη εκκλησιαστική παράδοση του Οικουμενικού Θρόνου. Παράλληλα, η Αγία και Ιερά Σύνοδος έκανε δεκτή την παραίτηση του Σεβασμιωτάτου πρώην Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ειρηναίου, η οποία είχε υποβληθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2025. Για το θέμα αυτό, το Οικουμενικό Πατριαρχείο απέστειλε αυθημερόν Πατριαρχικό και Συνοδικό Γράμμα προς την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, ενημερώνοντας για τα περαιτέρω εκκλησιαστικά βήματα. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, αντηλλάγησαν επίσης εόρτιες προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις για την είσοδο στο νέο έτος μεταξύ της Α.Θ. Παναγιότητος και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γέροντος Χαλκηδόνος Εμμανουήλ Χαλκηδόνος, εκ μέρους του Ιερού Σώματος. Οι εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου συνεχίζονται τις επόμενες ημέρες, με την εξέταση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αφορούν τη διοίκηση και τη ζωή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των επαρχιών του.