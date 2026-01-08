Νέο μηνιαίο κρατικό επίδομα ύψους έως 800 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν

Πρόγραμμα μετεγκατάστασης στην ύπαιθρο.
Σε λίγες ημέρες θα βγει στον αέρα ξανά το Πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης.
Όπως γνωστοποίησε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, για το Πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, η ενεργοποίησή του ξεκινά μετά τις 12 Ιανουαρίου 2026, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των παρόχων. Και ανέφερε πως έχουν εγκριθεί περίπου 2.500 αιτήσεις, ενώ οι γονείς και κηδεμόνες που επιλέχθηκαν θα ενημερωθούν για τον τρόπο απόδοσης και ενεργοποίησης των vouchers.
Το πρόγραμμα προβλέπει έως 800 ευρώ τον μήνα για εξειδικευμένες θεραπείες, όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και άλλες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πέραν των θεραπειών που ήδη καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, στηρίζοντας έμπρακτα παιδιά με νευροαναπτυξιακά προβλήματα και λειτουργικές δυσκολίες και τις οικογένειές τους.
Για την μετεγκατάσταση στην ύπαιθρο
Επίσης μίλησε για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στην ύπαιθρο. Η μετεγκατάσταση στην ύπαιθρο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα του δημογραφικού και υπενθύμισε την επέκταση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης σε έξι νέες Περιφερειακές Ενότητες: Δράμας, Κιλκίς, Σερρών, Φλώρινας, Πέλλας και Καστοριάς, είπε.
Όπως τόνισε, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει ουσιαστικά τις ακριτικές περιοχές και να δώσει κίνητρα επιστροφής ή νέας εγκατάστασης, με οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενώ η επέκτασή του θα συνεχιστεί και σε άλλες νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές όπου καταγράφονται έντονες δημογραφικές πιέσεις.
