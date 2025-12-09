Χανιά:Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση «Στα Ίχνη Αρχαίων Πόλεων και Μνημείων στον Δήμο Καντάνου–Σελίνου»

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, στο Αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, η εκδήλωση «Στα Ίχνη Αρχαίων Πόλεων και Μνημείων στον Δήμο Καντάνου–Σελίνου», μια πρωτοβουλία που ανέδειξε τον πλούτο, την ιστορικότητα και τη διαχρονική αξία των μνημείων της περιοχής του Δήμου.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Καντάνου–Σελίνου, ενώ περιλάμβανε εισηγήσεις σχετικά με την ανασκαφή του αρχαίου Ωδείου στη Λισό και την ανάδειξη της αρχαίας πόλης με εισηγήτρια την κ. Κατερίνα Τζανακάκη, Τμηματάρχη Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων & Μουσείων, ΕΦΑ Χανίων, την κ. Ελένη Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Χανίων καθώς και την παρουσίαση του νέου πεζοπορικού οδηγού «Τα Μονοπάτια Μου στην Κρήτη: Κάντανος–Σέλινο» με εισηγητή τον κ.Δημήτρη Μιχελογιάννη, Ειδικό Σύμβουλο Περιφέρειας Κρήτης.

Από την πλευρά του Δήμου Καντάνου–Σελίνου παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Περράκης, οι Αντιδήμαρχοι κ. Στέλιος Καλογρίδης και κ. Αντώνης Καστρινάκης, ο κ. Γιώργος Γεωργηλάκης, Πρόεδρος της ελάσσονος αντιπολίτευσης, καθώς και η Γενική Γραμματέας του Δήμου, κ. Παναγιώτα Αδάμ.

Ο Δήμαρχος Καντάνου–Σελίνου, στην ομιλία του, τόνισε τη βαθιά σχέση της περιοχής με τις αρχαίες πόλεις της, την Ελύρο, τη Λισό, τη Σύια, την Υρτακίνα, την Κάντανο, τη Βιέννα και τον Κάδρο, υπογραμμίζοντας ότι ο τόπος «είναι μια ανοιχτή σελίδα της ιστορίας».

Χαρακτηριστικό απόσπασμα της ομιλίας του Δημάρχου:

«Ο τόπος μας δεν είναι μόνο γεωγραφικός, είναι υπαρξιακός.

Δεν είναι το “πού ζούμε”, αλλά το πώς ζούμε και πώς αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας μέσα στην ιστορία.

Αν οι πρόγονοί μας άφησαν κάτι πιο πολύτιμο από τα μνημεία, αυτό είναι η πίστη ότι κάθε πράξη έχει συνέχεια.

Σήμερα, ως Δήμος και ως κοινωνία, έχουμε την ευθύνη να αφήσουμε τα δικά μας ίχνη. Ίχνη που δεν θα σβήσει ο χρόνος.»

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της κοινωνικής συμμετοχής, υπογραμμίζοντας ότι «η μεγαλύτερη απειλή της μνήμης δεν είναι ο χρόνος αλλά η αδιαφορία».

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο Δήμαρχος παρουσίασε αναλυτικά τα έργα που υλοποιούνται για την προστασία, ανάδειξη και έρευνα των αρχαιολογικών χώρων του Δήμου, τονίζοντας πως «δεν πρόκειται απλώς για τεχνικές παρεμβάσεις, αλλά για έργα που μετατρέπουν τη μνήμη σε μέλλον».

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

1. ΕΛΥΡΟΣ

● Αγορά ακινήτου για την ανάδειξη τμημάτων της αρχαίας πόλης (25.000€ – ίδιοι πόροι Δήμου).

● Έναρξη ανασκαφικής έρευνας του αρχαίου θεάτρου, με χρηματοδότηση 35.000€ (ίδιοι πόροι), με πρόβλεψη για περαιτέρω ενίσχυση.

2. ΛΙΣΟΣ – Αρχαίο Ωδείο

● Χρηματοδότηση μελετών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης ποσού 19.000€ και 19.000€ έκαστος.

● 300.000€ από την Περιφέρεια Κρήτης για ανασκαφές.

● 60.000€ από ίδιους πόρους για συνέχιση συντήρησης και ανάδειξης (και προγραμματισμός επιπλέον 60.000€ για το 2026).

3. Πολιτιστικά λευκώματα

● Έκδοση των λευκωμάτων «Αρχαίες Πόλεις και Μνημεία του Σελίνου» και «Βλέμματα Αγίων», προϋπολογισμού 19.000€ (ίδιοι πόροι Δήμου).

4. Βυζαντινές εκκλησίες

● Προώθηση ενεργειών για συντήρηση, προστασία και ανάδειξη σημαντικών μνημείων ώστε να καταστούν επισκέψιμα.

5. Μονοπάτια – Πολιτιστικές Διαδρομές

● Χρηματοδότηση 175.000€ από την Περιφέρεια Κρήτης για ανάδειξη και διαμόρφωση μονοπατιών που διασχίζουν την επαρχία.

6. Castel Selino

● Χρηματοδότηση μελέτης αποκατάστασης με 26.000€ (ίδιοι πόροι Δήμου).

Τα έργα αυτά υπογραμμίζουν μια συνολική στρατηγική που στοχεύει όχι μόνο στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στη μετατροπή της σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση, διάλογο με τους πολίτες και διανομή του νέου πεζοπορικού οδηγού για τα μνημεία και τα μονοπάτια του Σελίνου, ενώ ακολούθησε μικρή δεξίωση στον χώρο του Μουσείου.

Ο Δήμος Καντάνου–Σελίνου ευχαριστεί θερμά όλους τους ομιλητές, τους συνεργαζόμενους φορείς και τους πολίτες που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, η οποία αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην κοινή προσπάθεια να διατηρηθεί, να φωτιστεί και να μεταλαμπαδευτεί ο πλούτος της ιστορικής μας ταυτότητας.