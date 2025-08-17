Χανιά: Μικρή αναβολή για την συναυλία της Νατάσσας Θεοδωρίδου στο Onar Seaside Lounge

Ένα αιφνίδιο τεχνικό πρόβλημα που παρά τις προσπάθειες δεν έγινε δυνατό να λυθεί, οδήγησε στην μετάθεση της συναυλίας για σήμερα Κυριακή 17/8

Λίγες ώρες υπομονή θα πρέπει να κάνουν οι Χανιώτες που περίμεναν πως και πως την συναυλία της μεγάλης λαικής τραγουδίστριας που είχε προγραμματισθεί για το βράδυ του Σαββάτου στο Onar Seaside Lounge στο Λουτράκι Ακρωτηρίου.

Όπως ανακοινώθηκε εξ αιτίας ενός αιφνίδιου τεχνικού προβλήματος η εκδήλωση μεταφέρεται για σήμερα Κυριακή 17/8 και ώρα 19:00

Οι κρατήσεις ισχύουν κανονικά και για την νέα ημερομηνία.