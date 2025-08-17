Ρέθυμνο:Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο

ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

ΣΤΟ ΒΕΡΜΙΟ

15 Αυγούστου 2025

Το πρωί της Παρασκευής 15 Αυγούστου εορτάστηκε με λαμπρότητα η Θεομητορική Εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά του Βερμίου.

Στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ο οποίος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου, Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος και ο Ποιμενάρχης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας όπως κάθε χρόνο πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες βραβεύσεις και δόθηκαν οι υποτροφίες σε αριστούχους του Μακροχωρίου εις μνήμη των αδικοχαμένων μαθητών του ατυχήματος των Τεμπών (2003).

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τήν ιερά Λιτανεία της θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Σουμελά και το τρισάγιο ενώπιον του μνημείου του Αλεξάνδρου Υψηλάντη.

Κατά την επιστροφή της ιεράς Λιτανείας στον Ναό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης κ. Πρόδρομος, εκπληρώνοντας προσωπικό του τάμα προς την Παναγία Σουμελά εναπόθεσε στην ιερά Εικόνα ένα αρχιερατικό εγκόλπιο που φέρει παράσταση της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Στο δεξί αναλόγιο έψαλε ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Χριστοδούλου μετά χορού ιεροψαλτών, ενώ στο αριστερό αναλόγιο έψαλε ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά κ. Βασίλειος Μαυράγκανος μετά χορού ιεροψαλτών.

Της εκκλησιαστικής τάξεως επεμελήθη ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως μας και Καθηγούμενος του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας και ο εφημέριος της Παναγίας Σουμελά Αρχιμ. Χριστόδουλος Μετεντζίδης.

Ομιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος

«Ζη αεί Θεομήτωρ, καν δεκάτη θάνε πέμπτη».

Στην ακλόνητη πεποίθηση και την αδιαμφισβήτητη διαβεβαίωση του ιερού Συναξαριστού ότι η Μητέρα του Θεού ζει, αν και απέθανε, στοιχούντες και εμείς, τα πιστά τέκνα της Θεοτόκου, προσήλθαμε σήμερα στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά και στον περικαλλή ναό του, όπου φυλάσσεται το περίπυστο και θαυματουργό εικόνισμα της Σουμελιώτισσας Παναγίας, το κλέος και η καταφυγή και το αγαλλίαμα του Ποντιακού Ελληνισμού και όχι μόνο.

Ήλθαμε για να τιμήσουμε τη μεγάλη εορτή της πίστεώς μας, την εορτή της Κοιμήσεως της Παναγίας μητέρας μας, μαζί με τα εκατομμύρια των Ορθοδόξων πιστών, που από κάθε σημείο της γης, όπως άλλοτε οι απόστολοι, συρρέουν στα ιερά κατοικητήρια της Πανάγνου Θεομήτορος, στους ιστορικούς ναούς και τα μοναστήρια της, εκεί όπου θησαυρίζονται οι χαριτόβρυτες εικόνες της, για να τις προσκυνήσουν και να αποδώσουν στη Μητέρα του Κυρίου τον ασπασμό της αγάπης και της ευλαβείας τους.

Ήλθαμε στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, της μητέρας των Ποντίων, για να της εκφράσουμε την αγάπη και τον σεβασμό μας, για να της εμπιστευθούμε τα μύχια αιτήματα των ψυχών μας, αλλά και για να διατρανώσουμε και εμείς την πίστη μας στη ζώσα παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου μέσα στον κόσμο, μέσα στην Εκκλησία και μέσα στη ζωή του κάθε πιστού που την ευλαβείται και προσφεύγει στη χάρη και την κραταιά βοήθειά της. Διότι για εμάς τους Ορθοδόξους η Υπεραγία Θεοτόκος αποτελεί πηγή ζωής και υπόδειγμα ζωής, αλλά και νοηματοδοτεί τόσο με τη ζωή όσο και με την Κοίμησή της και τη δική μας ζωή.

Και αν η ζωή είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και η Κυρία Θεοτόκος είναι δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα και στον καθένα μας προσωπικά. Διότι τη ζωή που έλαβε η ίδια η Παναγία Παρθένος από τον Θεό ως δώρο, όπως την έλαβε και ο καθένας από εμάς, δεν την κατασπατάλησε σε γήινες και κοσμικές μέριμνες και απολαύσεις. Την αφιέρωσε στον Θεό, ζώντας κατά Θεόν, αξιοποιώντας δηλαδή το δώρο της ζωής που έλαβε για να επιτύχει τον σκοπό για τον οποίο μας το χαρίζει ο Θεός, και ο οποίος είναι να κερδίσουμε την αιώνια ζωή, την όντως ζωή.

Η αφιέρωση της ζωής της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Θεό και η κατά Θεόν ζωή της υπήρξαν η αιτία να λάβει και ένα επιπλέον δώρο από τον Θεό, δηλαδή να γίνει Μητέρα της Ζωής, Μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού που είναι η Αυτοζωή, και ο οποίος με την ενανθρώπησή του χάρισε και πάλι στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ζήσουν την αιώνια ζωή.

Χάρισε όμως και στην Παναγία Μητέρα του ένα τρίτο δώρο. Ένα δώρο που αφορά και όλους εμάς, τα πιστά της τέκνα. Και αυτό είναι η δυνατότητα, αν και ζει στον ουρανό μετά την ένδοξο Κοίμησή της, να ζει και στη γη, να ζει και ανάμεσά μας, για να μας παρηγορεί, για να μας ενισχύει, για να μας προστατεύει και για να μας δείχνει με το παράδειγμά της τον δρόμο προς την αληθινή Ζωή, τον Υιό της, και προς την αιώνια ζωή που Εκείνος χαρίζει.

Να γιατί ο ιερός Συναξαριστής γράφει με τόση βεβαιότητα για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου: «Ζη αεί Θεομήτωρ, καν δεκάτη θάνε πέμπτη».

Να γιατί και τα πλήθη των Ορθοδόξων εκφράζουμε την ίδια βεβαιότητα ψάλλοντας «εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες, Θεοτόκε». Γιατί όντως η Υπεραγία Θεοτόκος ζει και δεν έχει εγκαταλείψει τον κόσμο. Ζει και νοηματοδοτεί με την παναγία ζωή της και τη δική μας ζωή.

Και το έχουμε αυτό μεγάλη ανάγκη, ιδιαιτέρως στην εποχή μας, ιδιαιτέρως στον κόσμο μας, στον οποίο η ανθρώπινη ζωή ευτελίζεται ακούσια και εκούσια, εκδαπανάται μάταια στην αμαρτία, φθείρεται από τα πάθη και τις ποικίλες καταχρήσεις, δεν απολαμβάνει τον σεβασμό και την αξία που της αρμόζει, καθώς γίνεται πολλές φορές παίγνιο στα χέρια όσων θέλουν να κάνουν επίδειξη ισχύος, υποβαθμίζεται και καταρρακώνεται από όσους πιστεύουν ότι αυτοί είναι κύριοί της και μπορούν να την διαχειρίζονται όπως θέλουν, ακόμη και αφαιρώντας την με βίαιο τρόπο.

Και όλα αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά δυστυχώς καθημερινά γεγονότα της εποχής μας, συνέπεια της αμαρτίας που επλεόνασε, της βίας που υπερεπερίσσευσε, των πολέμων που μαίνονται στην ευρύτερη περιοχή μας και στερούν από πολλούς αδελφούς μας το θείο δώρο της ζωής.

Τιμώντας σήμερα την Υπεραγία Θεοτόκο και προσκυνώντας την ιστορική και θαυματουργό εικόνα της Παναγίας Σουμελά, όλοι εμείς που ήλθαμε σήμερα για να εορτάσουμε την ένδοξο Κοίμησή της εδώ, στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, στο κέντρο του Ποντιακού Ελληνισμού, και να της εμπιστευθούμε τα προσωπικά αιτήματα και τις αγωνίες μας, ας την παρακαλέσουμε να μας καθοδηγεί με τη χάρη της στην κατά Θεόν ζωή, την οποία έζησε και Εκείνη, και ας την ικετεύσουμε να φωτίζει τους ανθρώπους και κυρίως τους ισχυρούς της γης, για να συνειδητοποιήσουν ότι η ζωή είναι δώρο του Θεού και ως τέτοιο οφείλουμε όλοι να το σεβόμεθα και να το αξιοποιούμε.

Και να είμεθα βέβαιοι ότι εάν εμείς προσπαθούμε και αγωνιζόμεθα να ζούμε την κατά Θεόν ζωή, ακολουθώντας το παράδειγμα της Παναγίας μας, τότε και Εκείνη θα είναι βοηθός και προστάτις της ζωής μας, θα είναι βοηθός και προστάτις του ευσεβούς Έθνους μας, θα είναι προστάτις του Ποντιακού Ελληνισμού, τον οποίο άλλωστε ανέκαθεν προστάτευε και έσωζε μέσα από τις ιστορικές συμπληγάδες από τις οποίες διήλθε, και τον κράτησε στη ζωή, η οποία ανθεί και ακμάζει όχι μόνο εδώ στα υψώματα του Βερμίου, όπου κτυπά η καρδιά του στους ρυθμούς της καρδιάς της Παναγίας της Σουμελά, αλλά και σε όλον τον κόσμο, όπου ο Ποντιακός Ελληνισμός μεγαλουργεί με τη βοήθεια και τη χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Ολοκληρώνοντας τις ταπεινές αυτές σκέψεις για τη μεγάλη Θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου την οποία πανηγυρίζουμε σήμερα στο Ιερό αυτό Προσκύνημα θα ήθελα να ευχαριστήσω ταπεινά και από καρδίας και εν ευγνωμοσύνη πολλή τους Σεβασμιωτάτους Αγίους Αρχιερείς, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαοδικείας και Διευθυντή του Γραφείου του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου στην Αθήνα, κ. Θεοδώρητο, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανο και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο, οι οποίοι από χθες συνεορτάζουν μαζί μας και λαμπρύνουν με την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους τις εορταστικές εκδηλώσεις του Ιερού Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά» και τιμούν τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζω και προς τους τιμητικώς παρισταμένους και συμμετέχοντες εκπροσώπους της Ελληνικής κυβερνήσεως, της Βουλής των Ελλήνων, των πολιτικών κομμάτων, των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδιαιτέρως τον Αρχηγό ΓΕΣ, και των Σωμάτων Ασφαλείας, της Περιφερείας μας, τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον Δήμαρχο Βεροίας και τους άλλους Δημάρχους, τους τοπικούς άρχοντες, τους εκπροσώπους των Ποντιακών Σωματείων, όλους τους ευλαβείς προσκυνητές, τα πιστά τέκνα της Υπεραγίας Θεοτόκου και τους φίλους και υποστηρικτές των δικαίων του Ποντιακού Ελληνισμού, οι οποίοι συρρέουν τις ημέρες αυτές και ιδιαιτέρως σήμερα στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά για να προσκυνήσουν την ιστορική και θαυματουργό εικόνα, να τιμήσουν την Υπεραγία Θεοτόκο και να λάβουν τη χάρη της

Αυτή η χάρη και η ευλογία της Κυρίας Θεοτόκου, της Σουμελιωτίσσης, εύχομαι ταπεινά και από καρδίας, να προστατεύει όσους την διακονούν, με πρώτο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Ιερού Προσκυνήματος και του Σωματείου, και όσους την τιμούν και την ευλαβούνται, και ιδιαιτέρως τον Ποντιακό Ελληνισμό, την πατρίδα μας και τον κόσμο ολόκληρο και να μας διαφυλάττει πάντοτε.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας