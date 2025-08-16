Κρήτη, Ιταλία και Ιρλανδία συναντήθηκαν στο Μουσείο Καζαντζάκη

Τρεις συγγραφείς αντάλλαξαν απόψεις στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά.
Ο Ηρακλειώτης συγγραφέας Μίνως Μαρκάκης μοιράστηκε σκέψεις για τη γενιά των Κρητικών συγγραφέων που ανατράφηκαν και έγραψαν κάτω από τη βαριά σκιά του Νίκου Καζαντζάκη, με δύο άλλους συγγραφείς την Idanna Pucci από την Ιταλία και τον Terence Ward από την Ιρλανδία.
Σε ανάρτησή του το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη αναφέρει ότι το Μουσείο «συχνά αποτελεί τόπο προσκυνήματος για συγγραφείς από όλο τον κόσμο. Για εκείνους, το Μουσείο δεν είναι μόνο ένας χώρος μνήμης αλλά ένα πολύτιμο σημείο αναφοράς στη δημιουργική τους πορεία, ένας χώρος όπου η παρουσία του Καζαντζάκη είναι απτή, προσφέροντας κουράγιο και έμπνευση στο έργο τους».
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ