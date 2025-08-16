ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά: Μαχαίρωσε τη γυναίκα του στον θώρακα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στα Χανιά, με θύμα μια γυναίκα 45 ετών.

Όπως περιγράφει σε ανάρτηση του ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου εισήχθη στο νοσοκομείο μια γυναίκα 45 ετών με τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου αντέδρασε άμεσα, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να της προσφέρει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ η 45χρονη αφού χειρουργήθηκε παραμένει στο νοσοκομείο για νοσηλεία, εκτός άμεσου κινδύνου για την ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashenws.gr πρόκειται για γυναίκα από την Βουλγαρία και το περιστατικό συνέβη στο σπίτι όπου διαμένει με τον 56χρονο σύντροφό της σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.

Προηγήθηκε ξυλοδαρμός της γυναίκας από τον 56χρονο και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες την ώρα που η 45χρονη προσπαθούσε να διαφύγει ο 56χρονος φέρεται να την χτύπησε με το μαχαίρι.

Ο άντρας συνελήφθη ενώ το περιστατικό ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Κρήτη, Ιταλία και Ιρλανδία συναντήθηκαν στο Μουσείο...

0
Τρεις συγγραφείς αντάλλαξαν απόψεις στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη...

Τι συναισθήματα προκαλεί η Κρήτη στους επισκέπτες...

0
Τι δείχνει ανάλυση αναρτήσεων επισκεπτών στα ελληνικά νησιά στα...

Κρήτη, Ιταλία και Ιρλανδία συναντήθηκαν στο Μουσείο...

0
Τρεις συγγραφείς αντάλλαξαν απόψεις στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη...

Τι συναισθήματα προκαλεί η Κρήτη στους επισκέπτες...

0
Τι δείχνει ανάλυση αναρτήσεων επισκεπτών στα ελληνικά νησιά στα...
ΠΚ team
ΠΚ team
