Τι συναισθήματα προκαλεί η Κρήτη στους επισκέπτες της;

Τι δείχνει ανάλυση αναρτήσεων επισκεπτών στα ελληνικά νησιά στα social media.
Ανάλυση 260.000 αναρτήσεων από 10 δημοφιλή ελληνικά νησιά (1 Ιουνίου–30 Ιουλίου) δείχνει πως Κρήτη, Μύκονος και Σαντορίνη κυριαρχούν, συγκεντρώνοντας το υψηλότερο Share of Voice, στα social media.
Η Κρήτη καταγράφει 29,87% των συνολικών αναφορών, ακολουθούμενη από Μύκονο (20,06 %) και Σαντορίνη (18,60 %).
Συναισθηματικό αποτύπωμα αναρτήσεων
Το 64,3 % των αναφορών είναι ουδέτερου χαρακτήρα, 19,7 % θετικές και 16 % αρνητικές. Οι συζητήσεις δείχνουν ότι οι επισκέπτες μοιράζονται εικόνες και εμπειρίες, χωρίς ωστόσο να χάνουν την ευκαιρία να επισημάνουν προβλήματα.
Στις θετικές αναφορές ξεχώρισαν:
Κρήτη: επαίνους για παραλίες, παραδοσιακή φιλοξενία, σπιτικές γεύσεις και αξιοθέατα. Ιδιαίτερη απήχηση στα social media είχε το Ελαφονήσι και θεματικά γαστρονομικά reels.
Μύκονος: συχνές θετικές αναφορές σε nightlife, beach clubs και επισκέψεις celebrities. Ωστόσο, υπήρξαν παράπονα για υψηλές τιμές και υπερσυγκέντρωση τουριστών.
Σαντορίνη: φωτογραφίες σχεδόν απαραίτητες για το Instagram — λευκά σπίτια, ηλιοβασιλέματα, οργανωμένα ρομαντικά δείπνα — που συνοδευόνταν από παρατηρήσεις για δυσκολίες μετακίνησης και υπερτουρισμό.
Εμπειρίες και σχόλια για άλλα νησιά
Ρόδος: ιστορικά αξιοθέατα και vegan επιλογές ξενοδοχείων απέσπασαν θετικά σχόλια από τους τουρίστες.
Ζάκυνθος: εντυπωσιακές εικόνες στο Ναυάγιο και boat tours κλέβουν την παράσταση. Παράλληλα εκφράστηκε η ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια και υπεύθυνη συμπεριφορά.
Κέρκυρα: επισημάνθηκε η πολιτιστική κληρονομιά και οι φωτογραφικές στιγμές, ενώ κάποιες αναφορές τόνισαν την ανάγκη για βελτιωμένη διαχείριση κατά τις κορυφαίες περιόδους.
Λευκάδα: κοινωνήθηκε η φυσική ομορφιά και οι επιλογές για θαλάσσια σπορ. Ταυτόχρονα, ζητήθηκε μεγαλύτερη ευκολία μετακίνησης και βελτίωση υποδομών.
Νάξος: η γαστρονομία και η αυθεντικότητα του νησιού τιμήθηκαν, αλλά υπήρξαν παρατηρήσεις για την εξυπηρέτηση και τη διαθεσιμότητα μεταφορών.
Πάρος: αναγνωρίστηκε για την κομψότητα της Νάουσας, την ήρεμη ατμόσφαιρα και τη διάκριση της από την Travel + Leisure. Ωστόσο, αναφέρθηκαν προβλήματα στάθμευσης και πολυκοσμίας.
Λέσβος: τονίστηκαν οι τοπικές γεύσεις, η πολιτιστική αυθεντικότητα και η ήρεμη ζωή, παρά τις υλικές προκλήσεις σε υποδομές και προσβασιμότητα.
Πηγή: newmoney.gr