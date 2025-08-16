ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Με “σύμμαχο” την τεχνολογία το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προστατεύει όλο το νησί

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αρωγό την τεχνολογία ,το πυροσβεστικό κέντρο Κρήτης συντονίζει όλες τις υπηρεσίες πυρο-προστασίας του νησιού, για άμεση επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης.

Χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα όπως τα συστήματα “Gates” και “Χάσμα”, ελέγχουν όλους τους νομούς του νησιού και επεμβαίνουν άμεσα σε έκτρακτα συμβάντα.

Στο κέντρο υπηρετούν δεκαεπτά άτομα, πέντε ανά βάρδια, ωστόσο, εφόσον παραστεί ανάγκη, μπορούν να βρεθούν όλοι στις θέσεις τους και να επιχιερήσουν με το σύνολο των δυνάμεών τους.https://www.ertnews.gr/

placeholder text
placeholder text

Βασίλης Μπισμπίκης: Οι ερωτικές ευχές για τη γιορτή της αγαπημένης του Δέσποινας
Τι συναισθήματα προκαλεί η Κρήτη στους επισκέπτες της;
