Αναζήτηση
Πολιτικά Κρήτης

Χανιά:Μουσικοθεατρική παράσταση «Μπουάτ» – Με κουμπαρά στήριξης για τον Μάνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων προσφέρει, με την αρωγή του Δήμου Χανίων, δύο (2) παραστάσεις της Μουσικοθεατρικής Παραγωγής «ΜΠΟΥΑΤ», τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 και την Τρίτη 21 Απριλίου 2026, ώρα 21.00, στο θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης».

Στην είσοδο θα υπάρχει κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης για τον Μάνο, τον μαθητή από τα Χανιά που χρειάζεται εξειδικευμένη θεραπεία στο εξωτερικό για την αντιμετώπιση σπάνιας μορφής επιθετικού καρκίνου. Για τον ίδιο λόγο έχει δημιουργηθεί ερανικός τραπεζικός λογαριασμός, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας:

Τράπεζα: Πειραιώς IBAN: GR80 0172 7580 0057 5811 8006 192
Δικαιούχος: ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

ΜΠΟΥΑΤ τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου
Σύλληψη- Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ιώ Ασηθιανάκη

Τραγούδι- Αφήγηση: Ιώ Ασηθιανάκη, Όλγα Θεοφανοπούλου
Μουσικοί επί σκηνής: Αναστασία Γιαμούζη, Κώστας Παντέλης
Καλλιτεχνική σύμβουλος: Κωνσταντίνα Μικρούτσικου

Φωτισμοί: Γιάννης Λύκος
Φωτογραφίες: Μιχάλης Γοναλάκης
Σχεδιασμός αφίσας και προγράμματος: Βασίλης Πιτσώνης & Scripta
Παραγωγή: Τheatre 73100

Ο ελληνικός κινηματογράφος αποτελεί έναν κοινό μας τόπο. Το ίδιο και οι μουσικές και τα τραγούδια που τον συνοδεύουν. Με τον χρόνο τα τραγούδια αυτά απόκτησαν κατά κάποιο τρόπο δική τους υπόσταση και ξεκίνησαν να μας ακολουθούν σε διάφορες στιγμές μας.

Σα να ξεπήδησαν από τις ταινίες τους και αυτομόλησαν στα αφτιά μας και στα χείλη μας. Σε μπουάτ, σε μουσικές σκηνές, στον δρόμο, στο ραδιόφωνο, παντού. Μελωδίες, στίχοι, ερμηνείες που μας συνόδευαν, μας συνοδεύουν και θα μας συνοδεύουν˙ ως τόποι συνάντησης γύρω από ένα σαλόνι, από ένα τραπέζι, σε βράδια με παρέα ή χωρίς, σε θολές μας στιγμές και στιγμές που τις χορέψαμε με τη συνοδεία τους.

Εν προκειμένω, επιστρατεύουμε το θέατρο για να μας θυμίσει τις καταβολές των τραγουδιών αυτών και διαδρομές τόσο συλλογικές όσο και προσωπικές. Μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν αυτά τα τραγούδια και να συγκεντρωθούμε κι εμείς γύρω τους. Να ακούσουμε τις ιστορίες τους και τις ιστορίες μας. Να δημιουργήσουμε μία ακόμη στιγμή από αυτές που θα μας συνοδεύουν.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Χανιά: Το ελληνικό θέατρο τραγουδά … στο ιστορικό «Κήπος Kαφέ»
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST