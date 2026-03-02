Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Παρουσίαση του βιβλίου “Asnan” του Georges Salameh

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παρουσίαση σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου, και ώρα 19:30, στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων του βιβλίου με τίτλο ASNAM (Είδωλα), του Georges Salame από τον Ελληνο-Γαλλικό Σύλλογο Χανίων.

Πρόκειται για μια φωτογραφική αποτύπωση με συλλογή θρησκευτικών αγαλμάτων στον αστικό χώρο του Λιβάνου που πραγματοποίησε ο Georges Salameh σε ένα διάστημα δεκαέξι ετών κατά τη διάρκεια επτά σύντομων επισκέψεων του στο Λίβανο, μεταξύ του 2009 και 2025.

Στο βιβλίο ASNAM, η σταδιακή επιτάχυνση της μνημειοποίησης της πίστης στον δημόσιο χώρο στον Λίβανο και στον μεσογειακό χώρο αποτελεί κεντρικό ζήτημα. Το βιβλίο είναι ένας στοχασμός πάνω σε μια αντιπαράθεση μεταξύ του ιερού και του βέβηλου, στη ρήξη μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, πολίτη και ξένου και στην επανοικειοποίηση των αγαλμάτων από πολιτικά και θρησκευτικά συμφέροντα.

Μέχρι στιγμής, το βιβλίο ASNAM έχει παρουσιαστεί το 2025 στο Παρίσι, στην έκθεση Polycopies, στην Βηρυτό, Λίβανο, και στην Αθήνα.

Για το βιβλίο που εκδόθηκε από τη MeMSéA στην Αθήνα 2025 θα μιλήσουν ο ίδιος ο δημιουργός και η σχεδιάστρια Στεφανία Ορφανίδου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Χερσονήσου:Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια της...

0
Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Λιάνα Παρλαμά, κόρη του...

Εθελοντική αιμοδοσία από τον ΣΕΠΕ Χανίων

0
Ο ΣΕΠΕ Χανίων την ΤΡΙΤΗ 3 και την ΤΕΤΑΡΤΗ...

Δήμος Χερσονήσου:Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια της...

0
Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Λιάνα Παρλαμά, κόρη του...

Εθελοντική αιμοδοσία από τον ΣΕΠΕ Χανίων

0
Ο ΣΕΠΕ Χανίων την ΤΡΙΤΗ 3 και την ΤΕΤΑΡΤΗ...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εθελοντική αιμοδοσία από τον ΣΕΠΕ Χανίων
Επόμενο άρθρο
Δήμος Χερσονήσου:Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια της Λιάνας Παρλαμά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Χερσονήσου:Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια της Λιάνας Παρλαμά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Λιάνα Παρλαμά, κόρη του...

Εθελοντική αιμοδοσία από τον ΣΕΠΕ Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο ΣΕΠΕ Χανίων την ΤΡΙΤΗ 3 και την ΤΕΤΑΡΤΗ...

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από το Δήμο Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι το δημοτικό ...

Ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων από το Δήμο Χερσονήσου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών και παρεμβάσεων για τη βιώσιμη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST