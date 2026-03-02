Χανιά:Παρουσίαση του βιβλίου “Asnan” του Georges Salameh

Παρουσίαση σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου, και ώρα 19:30, στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων του βιβλίου με τίτλο ASNAM (Είδωλα), του Georges Salame από τον Ελληνο-Γαλλικό Σύλλογο Χανίων.

Πρόκειται για μια φωτογραφική αποτύπωση με συλλογή θρησκευτικών αγαλμάτων στον αστικό χώρο του Λιβάνου που πραγματοποίησε ο Georges Salameh σε ένα διάστημα δεκαέξι ετών κατά τη διάρκεια επτά σύντομων επισκέψεων του στο Λίβανο, μεταξύ του 2009 και 2025.

Στο βιβλίο ASNAM, η σταδιακή επιτάχυνση της μνημειοποίησης της πίστης στον δημόσιο χώρο στον Λίβανο και στον μεσογειακό χώρο αποτελεί κεντρικό ζήτημα. Το βιβλίο είναι ένας στοχασμός πάνω σε μια αντιπαράθεση μεταξύ του ιερού και του βέβηλου, στη ρήξη μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, πολίτη και ξένου και στην επανοικειοποίηση των αγαλμάτων από πολιτικά και θρησκευτικά συμφέροντα.

Μέχρι στιγμής, το βιβλίο ASNAM έχει παρουσιαστεί το 2025 στο Παρίσι, στην έκθεση Polycopies, στην Βηρυτό, Λίβανο, και στην Αθήνα.

Για το βιβλίο που εκδόθηκε από τη MeMSéA στην Αθήνα 2025 θα μιλήσουν ο ίδιος ο δημιουργός και η σχεδιάστρια Στεφανία Ορφανίδου.