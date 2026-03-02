Δήμος Χερσονήσου:Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια της Λιάνας Παρλαμά

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Λιάνα Παρλαμά, κόρη του λαμπρού δασκάλου μας, Μενελάου Παρλαμά. Η απώλειά της στερεί από τον χώρο της αρχαιολογίας μια επιστήμονα που υπηρέτησε με συνέπεια, ευθύνη και αθόρυβη δύναμη την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η Λιάνα Παρλαμά ανήκε σε εκείνη τη γενιά των αρχαιολόγων που εργάστηκαν με σεμνότητα, αυστηρότητα στην επιστημονική μεθοδολογία και βαθιά αγάπη για το αντικείμενό τους. Συμμετείχε σε σημαντικές έρευνες, συνέβαλε ουσιαστικά στη μελέτη και τεκμηρίωση μνημείων, ενώ η παρουσία της στην Αρχαιολογική Υπηρεσία χαρακτηρίστηκε από ήθος, συναδελφικότητα και σταθερή προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον.

Η προσφορά της αναγνωρίστηκε από την επιστημονική κοινότητα, που τίμησε την πορεία και την προσωπικότητά της με λόγο ουσιαστικό και ειλικρινή.

Η Λιάνα Παρλαμά θα αναπαύεται πλέον κοντά στη μητέρα της, Κική Κεχαγιαδάκη, σε έναν τόπο που ενώνει τις μνήμες και την πορεία της οικογένειας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της και συμμετέχουμε στο πένθος για την απώλεια μιας γυναίκας που υπηρέτησε με ακεραιότητα και συνέπεια τον πολιτισμό.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Ζαχαρίας Δοξαστάκης